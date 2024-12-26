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Эйдельман* оштрафовал суд за дискредитацию ВС РФ

Историка Тамару Эйдельман* оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

На 50 тысяч рублей суд оштрафовал историка Тамару Эйдельман* по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на инстанцию. Известно, что фигурантку штрафовали за неправильную маркировку иноагента.
«Эйдельман Т.Н.* признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — добавили в суде.

Женщину признали иноагентом осенью 2022 года, она пыталась обжаловать решение Минюста, но ей отказали.



Против Эйдельман* открыто уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Ей грозит штраф до пяти миллионов рублей, принудительные работы или реальный тюремный срок до пяти лет лишения свободы.

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*Признана иноагентом в РФ
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Взрыв прогремел в Сумах во время воздушной тревоги на Украине
26 декабря 2024, 13:52

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в украинских Сумах в четверг, 26 декабря. Об этом сообщает «Общественное. Сумы».
«В Сумах был слышен звук взрыва», — гласит публикация в Telegram-канале.
По информации украинского Минцифры, тревожный сигнал по состоянию на 13:00 по Москве звучал под Сумами и Харьковом.

Перед этим стало известно, что сделает глава киевского режима Владимир Зеленский с поверившими ему и вернувшимися в страну украинцами. Ответ на этот вопрос дал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что она завершится, когда Россия достигнет поставленных целей.

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Боец СВО в Волгоградской области перевел мошенникам 8,5 млн руб, продав авто
26 декабря 2024, 13:35

Фото: istockphoto/JuYochi

Сумму в 8,5 миллиона рублей после продажи машины перевел мошенникам боец спецоперации в Волгоградской области. Как сообщили в МВД, злоумышленников уже задержали. По данным правоохранителей они убедили военного отправить средства на так называемый «безопасный счет». Помимо продажи автомобиля, потерпевший взял кредит.
«Несмотря на то, что аферисты пытались пустить по ложному следу оперативников, полицейские установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся на территории г. Самары», — пояснили в региональном главке МВД.

У задержанных изъяли мобильники, банковские карты и записи с движением средств на сумму порядка 180 миллионов рублей. Фигурантов отправили в Урюпинск. Два злоумышленника под стражей. Остальных обязали явиться по первому требованию.

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На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России
Украинская журналистка Панченко осадила Майкла Макфола после критики России
26 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/alzay

Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X напомнила бывшему послу США в России Майклу Макфолу, что именно Владимир Зеленский отказался заключить перемирие на Рождество.
Ранее экс-дипломат осудил Россию за то, что украинцам «приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника».

«Из-за чего украинцы продолжают страдать?» — ответила ему риторическим вопросом журналистка.

Напомним, в этом месяце премьер Венгрии Виктор Орбан высказал российскому лидеру Владимиру Путину идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали и Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, а Зеленский ответил категоричным отказом.

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#переговоры
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В Раде заявили про обман Зеленского
Нардеп ВРУ Дубинский: Зеленский обманет решивших вернуться в страну украинцев
26 декабря 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Foremniakowski

Поверившие Владимиру Зеленскому и решившие вернуться на родину украинцы попадут в концлагерь, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии», — сказано в сообщении.
Таким образом Дубинский оценил слова украинского министра Алексея Чернышова, заявившего о том, что 50% мужчин-призывников готовы к возвращению на Украину до завершения боевых действий, если решится вопрос с бронью.

Дубинский резюмировал, что Зеленский и его власть лгут украинцам в очередной раз.

Накануне украинцы-нелегалы в Германии рассказали о происходящем на Украине.

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Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
26 декабря 2024, 13:01

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы российской армии освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также уточняется, что российские военные поразили формирования механизированной и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад украинской теробороны возле Северска, Курахова, Часов Яра и Дружковки.

Потери противника на данном направлении составили порядка 230 человек живой силы. Кроме того, уничтожено вооружение ВСУ, в том числе западного производства.

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Названа главная причина конфликта на Украине
Миршаймер: Украина стала бастионом США на границах с РФ
26 декабря 2024, 12:46

Фото: istockphoto/sb2010

Основная причина конфликта на Украине в том, что Запад решил превратить ее в бастион на границах с РФ. Об этом испанскому изданию Mundo заявил профессор из США Джон Миршаймер.
«…Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах», — сказал Миршаймер.
Собеседник добавил, что российский лидер Владимир Путин хотел избежать конфликта.

На вопрос о том, почему Запад не хотел говорить с РФ, профессор ответил, что западные государства рассчитывали на то, что «выиграют эту войну». Миршаймер заключил, что Киев вооружали с 2014 года.

Ранее Владимир Путин заявлял, что российское бездействие в вопросе начала спецоперации в 2022 году являло бы собой преступление.

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Шесть россиянок отправились на спецоперацию из СИЗО
Хадулаев: шесть женщин отправились на спецоперацию из СИЗО в Махачкале
26 декабря 2024, 12:32

Фото: iStock/sakhorn38

Шесть женщин из следственного изолятора в Махачкале подписали контракт с Минобороны РФ и отправились в зону спецоперации. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев
«Вчера из СИЗО-1 Махачкалы в зону СВО отправились шесть женщин, проходящих по различным уголовным делам», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому подсудимым предоставляется возможность заключить контракт с Минобороны. Ранее это могли сделать только подследственные или осужденные.

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Лавров оценил легитимность Верховной рады для переговоров с РФ
Лавров: Верховная Рада может быть легитимной для ведения переговоров с РФ
26 декабря 2024, 12:29

Фото: istockphoto/olegda88

Верховная рада Украины с ее спикером могут быть легитимными органами для переговоров с российской стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.
Лавров сослался на слова российского президента Владимира Путина о конституции Украины, по которой республиканский парламент и его спикер легитимны.

Дипломат резюмировал, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, но только, если он учтет требования РФ.

Перед этим Лавров подчеркивал, что России нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По его словам, в случае «перемирия» Киев перегруппирует силы.

Владимир Путин предлагал Киеву урегулировать кризис миром летом этого года, но на той стороне предложение проигнорировали.

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Лавров раскрыл, как происходит выбор цели для поражения на Украине
Лавров: Россия выбирает цели поражения на Украине исходя из угроз
26 декабря 2024, 12:24

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

ВС РФ выбирают цели для поражения на Украине исходя из угроз для России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ.
«Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины. Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий», — пояснил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия бьет только по тем целям, от которых исходит угроза для России и ее жителей. По его словам, выбор ВС РФ может падать на военные объекты, предприятия оборонной промышленности, а также центры принятия решений в Киеве.

Однако Россия никогда не станет бить по гражданским целям, так как такие шаги противоречат правилам Москвы.

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