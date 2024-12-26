Эйдельман* оштрафовал суд за дискредитацию ВС РФ

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На 50 тысяч рублей суд оштрафовал историка Тамару Эйдельман* по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на инстанцию. Известно, что фигурантку штрафовали за неправильную маркировку иноагента.
«Эйдельман Т.Н.* признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — добавили в суде.
Женщину признали иноагентом осенью 2022 года, она пыталась обжаловать решение Минюста, но ей отказали.
Против Эйдельман* открыто уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Ей грозит штраф до пяти миллионов рублей, принудительные работы или реальный тюремный срок до пяти лет лишения свободы.
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Никита Кротов