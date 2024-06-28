В России завели дело о реабилитации нацизма против историка Эйдельман*

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Московские следователи возбудили уголовное дело против историка и блогера Тамары Эйдельман* по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Расследование проводится по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) на основе материалов ведомственной проверки. Прокуратура, инициировавшая уголовное преследование, обнаружила в ходе мониторинга признаки нарушения закона в действиях Эйдельман*.
Историку грозит до пяти лет лишения свободы за видеоролик, размещенный на ее YouTube-канале в мае. В этом видео она назвала празднование Дня Победы пропагандой и выразила спорные мнения о ветеранах и роли СССР во Второй мировой войне.
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* внесена Минюстом в реестр иноагентов
Артем Кузьмин