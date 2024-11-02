Историк Малышева объяснила значение праздника 4 ноября

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева заявила, что 4 ноября является не обычным праздником, а знаменательной датой для России и её народа, которая показывает стойкость и мужество страны и людей перед любыми трудностями.
«Это не просто историческая дата. Этот праздник является символом, объединяющим все исторические примеры того, как в самые критические моменты для России её народ вставал и единым фронтом давал отпор врагу. Сейчас снова наступило время испытаний. И наше общество показало, что помнит завет предков и готово противостоять новым вызовам», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Малышева.
Она добавила, что работа Центра как раз направлена на то, чтобы защитить исторические факты от искажений. По словам специалиста, у граждан нашей страны сегодня как никогда есть запрос на историческую истину и справедливость.
А завтра, 3 ноября, будет отмечаться Илларионов день. Как пишет Общественная Служба Новостей, в эту дату в старину не рекомендовалось жениться, путешествовать, поднимать чужие вещи или деньги с земли, ссорится, а также громко смеяться и распевать песни.
Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Иеромонах Макарий (Маркиш) высказал мнение о целесообразности отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина, назвав это «хорошей идеей».
Читайте также:
В 42 муниципалитетах Московской области в ноябре проведут тематические ярмарки
Патриарх Кирилл высказался о праздновании Велесовой ночи вместо Хэллоуина
В РПЦ предложили отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
Мелисса Тимофеева