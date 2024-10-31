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Патриарх Кирилл высказался о праздновании Велесовой ночи вместо Хэллоуина

Патриарх Кирилл осудил празднование Велесовой ночи в России вместо Хэллоуина
Фото: iStock/laimdota

Фото: iStock/laimdota

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил празднование Велесовой ночи вместо Хэллоуина, назвав ее «вызовом подлинным ценностям Русского мира». Об этом он заявил на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора. По его словам, этот праздник — фальсификация, маскирующаяся под исконно славянскую традицию.
«Наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии и в образовательном пространстве. <…> В частности, мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хеллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника. Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», — пояснил он.
Патриарх Кирилл также снова обратил внимание, что неоязыческие проповедники пытаются возродить в современной России язычество, опираясь на недостоверное утверждение о том, «что христианство якобы исключает личный героизм и доблесть».


«Лживость этого тезиса очевидна, наши святые воины - лучшее тому подтверждение, но факт появления неоязычества с его культом грубой силы и жестокости имеет место, в том числе в армейской среде», — подчеркнул он.
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В России больше нельзя будет купить пиво в полулитровых банках
Mash: в России отменят выпуск алюминиевых банок объемом 0,5 литра в пользу 0,45
31 октября 2024, 23:32

Фото: iStock/Diy13

Компания «Урбан Крафт», которая единственная в России производит алюминиевые банки объемом 0,5 литра, объявила об отказе от выпуска такой тары в пользу объема 0,45. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что главной причиной стало падение спроса на классические полулитровые банки.
«Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка», — говорится в публикации.
По информации издания, привычный объем алюминиевых банок перестал пользоваться популярностью у производителей различных напитков, в связи с чем в «Урбан Крафт» полностью перешли на объем 0,45 литра.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянский коньяк — это не коньяк, а бренди. По его словам, коньяк, как напиток, является нематериальной ценностью Франции, потому даже в семейном кругу следует «коньяк называть бренди».

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#общество
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В Подмосковье с начала года отработали 2,6 тыс. заявок по ремонту труб с холодной водой
В Подмосковье отработали 2,6 тыс. заявок по ремонту труб с холодной водой
31 октября 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Управляющие организации Подмосковья с начала года отработали около 2,6 тыс. заявок на ремонт трубопроводов и стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Изношенное оборудование заменено на новое. Это помогло предотвратить аварии и протечки. Водопроводы и стояки – общедомовая собственность. За их ремонт и облуживание отвечает управляющая компания. Своевременно заменять повреждённые участки труб – прямая обязанность УК», – отметили в ведомстве.
В Минчистоты напомнили, что по всем вопросам жители могут обращаться в свою УК. В случае её бездействия жалобу можно направить в министерство или в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.

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#ук
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В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог
31 октября 2024, 21:57

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье во время ремонтного сезона по выбору жителей региона отремонтировали свыше 200 муниципальных дорог. За это проголосовали пользователи портала «Добродел», сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Дорожники заменили покрытие на 215 участках муниципальных дорог общей протяжённостью более 160 км. Работы провели в 56 городских округах для удобного подъезда к домам, местам притяжения и объектам транспортной инфраструктуры. Эти дороги выбрали для ремонта сами жители. Сейчас ремонт на муниципальной сети находится на завершающей стадии», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Как отметили в ведомстве, работы по просьбам жителей провели в рамках обычного и капитального ремонта.

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#московская область
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В Реутове наградят победителей конкурса журналистов Подмосковья «Верное слово»
31 октября 2024, 21:00

Фото: iStock / microgen

В Центре культуры и искусств Реутова 14 ноября пройдёт торжественная церемония награждения победителей VII регионального открытого творческого конкурса Союза журналистов Подмосковья «Верное слово».
Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Конкурс совместными усилиями с 2016 года проводят Союза журналистов Подмосковья и Московская митрополия Русской Православной Церкви. Его цель – формированию духовно- нравственной культуры общества, сохранение традиционных ценностей православия в обществе, а также поддержка журналистов, поднимающих эти темы в своём творчестве.

Фото: сайт Союза журналистов МО
«За годы существования проекта удалось открыть много ярких имён, повысить профессиональное мастерство его участников. И эта творческая площадка продолжает активно развиваться», – говорится в сообщении.
В этом году участниками конкурса стали почти 150 журналистов из 22 городов Подмосковья, а также 56 территорий России. Финал VII конкурса решили провести на базе Центра культуры и искусств Реутова.

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Школьники представят свои бизнес-идеи в проекте «Навстречу импакт-стартапам»
31 октября 2024, 20:13

Фото: сайт проекта

Открыта регистрация на Всероссийский проект для школьников «Навстречу импакт-стартапам. Детский трек». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Проект направлен на развитие предпринимательских навыков подростков с упором на социальное предпринимательство. Участниками могут стать школьники 7-10 классов.
«Мероприятия включают обучающий онлайн-марафон для 200 участников и акселерационную онлайн-программу для отобранных 30 участников, а также разработку бизнес-идей под руководством наставников; презентацию бизнес-проектов экспертам и очное участие 10 человек в детском жюри в финале конкурса», – говорится в сообщении.
По итогам проекта 200 участников получат сертификаты о прохождении онлайн-марафона, расширят знания и навыки в области социального предпринимательства.

30 подростков разработают свои уникальные бизнес-идеи. 10 участников станут частью подросткового сообщества фонда и отправятся в Москву на финал конкурса «Навстречу импакт-стартапам». Анкету для подачи заявки можно найти по ссылке.

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Ozon изменит правила оплаты товаров при получении
Ozon с 1 ноября уберет возможность оплаты почти всех товаров при получении
31 октября 2024, 19:55

Фото: iStock/Anastasiia Burlakova

Опция оплаты товаров при получении на маркетплейсе Ozon c 1 ноября этого года будет доступна только для некоторых категорий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Уточняется, что при получении можно будет оплатить одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также вещи, которые важно примерить или оценить визуально. Это также касается спортивной одежды и инвентаря.

Согласно информации источника, маркетплейс провел внутреннее тестирование, результаты которого показали, что оплата при получении была востребована только для товаров из fashion-категорий. Отмечается, что опция оплаты при получении будет доступна для покупателей при заказе товаров, которые необходимо примерить или оценить визуально.

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Россияне могут принять участие в акции «Умный город»
31 октября 2024, 19:43

Фото: Росмолодежь

В рамках проекта «Всё для Победы!» Народный фронт совместно с Минстроем России реализует акцию «Умный город».
Цель акции заключается в поддержке российских военных, которые участвуют в спецоперации, а также в восстановлении объектов инфраструктуры в новых субъектах РФ. Все желающие могут принять участие в сборе средств на закупку бронежилетов, защитных шлемов, аптечек, генераторов, квадрокоптеров, средств связи и иного оборудования. Акция также позволит передать новым российским субъектам программное обеспечение и оборудование для реализации проектов «Умный город».

В рамках акции осуществляется передача писем со словами поддержки бойцам ВС России. «Умный город» продлится до 10 декабря текущего года. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

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Российским водителям предрекли нервную зиму
Синоптик Шувалов предупредил водителей о нервной зиме
31 октября 2024, 19:12

Фото: iStock/Milan Krasula

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что предстоящая зима в России может стать тяжёлой для автомобилистов.
«Для столичного региона эта зима будет теплой, но при этом ожидаются заметные колебания температуры и сильные осадки. Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Шувалов добавил, что этой зимой кроме частых перепадов температур ожидаются частые гололедицы и снегопады.

А автоэксперт Владимир Сажин рекомендовал при ураганах стараться не садиться за руль, поскольку оказаться на дороги во время этого природного явления может быть очень опасно.

«Лучше заранее спланировать маршрут, посмотреть прогноз погоды и, изучив ситуацию на дороге, понять, что ураган просто так не приходит. Иногда лишний раз можно головой покрутить, посмотреть на небо, с одной стороны оно белое, с другой серое, а впереди черное, и, наверное, туда лучше не ехать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что количество ураганов как в мире, так и в России, в частности увеличилось из-за гидрологического цикла и ветровых нагрузках.

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#дороги
#зима
#прогноз
#автомобили
#водители
#безопасность
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Стало известно отношение работников СМИ к нейросетям
Опрос: Почти 80% работников СМИ положительно отозвались о нейросетях
31 октября 2024, 18:58

Фото: iStock/Dragos Condrea

Опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.
При этом отмечается, что 65% респондентов уже применяют нейросети в работе. Из них 71% делает это для генерации текста с помощью, 51% — для генерации изображений.

«Такой интерес к нейросетям полностью оправдан, учитывая их постоянно расширяющиеся возможности и функционал. Технологии ИИ становятся неотъемлемой частью всех сфер деятельности, даже самые консервативные профессии, такие как журналисты, начинают интегрировать ИИ для решения сложных задач и оптимизации процессов», — прокомментировала результаты исследования в беседе с «Известиями» руководитель проекта «Виртуальный пиарщик» Pressfeed Кристина Силиниекс.

Распространение использования нейросетей ожидает и кинематограф. Таким прогнозом поделился медиапродюсер Павел Перегудов.

«Если говорить про кино, то надо готовить себя к тому, что будет все больше и больше генеративного контента. От коротких роликов и зарисовок в соцсетях до показов нейрофильмов. Количество профессионалов будет увеличиваться. Дойдёт до того, что на экранах мы будем видеть несуществующих актеров, которые будут обучены на актерской игре и технике настоящих живых людей. Всё это будет монетизироваться. В итоге всё будет доступно для каждого», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Перегудов.

Ранее футуролог Александр Кононов заявлял, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.

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