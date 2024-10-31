Патриарх Кирилл высказался о праздновании Велесовой ночи вместо Хэллоуина

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил празднование Велесовой ночи вместо Хэллоуина, назвав ее «вызовом подлинным ценностям Русского мира». Об этом он заявил на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора. По его словам, этот праздник — фальсификация, маскирующаяся под исконно славянскую традицию.
«Наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии и в образовательном пространстве. <…> В частности, мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хеллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника. Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», — пояснил он.Патриарх Кирилл также снова обратил внимание, что неоязыческие проповедники пытаются возродить в современной России язычество, опираясь на недостоверное утверждение о том, «что христианство якобы исключает личный героизм и доблесть».
«Лживость этого тезиса очевидна, наши святые воины - лучшее тому подтверждение, но факт появления неоязычества с его культом грубой силы и жестокости имеет место, в том числе в армейской среде», — подчеркнул он.Читайте также:
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