В РПЦ предложили отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина

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Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Иеромонах Макарий (Маркиш) высказал мнение о целесообразности отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина, назвав это «хорошей идеей».
«Это правильная мысль, но она гораздо шире, чем просто память о апостоле Луке. Мы должны почитать его, особенно учитывая, что Священное Писание Нового завета — это действительно сокровище. Хорошо напомнить людям о важности этой даты, особенно на фоне контраста с Хэллоуином, который олицетворяет нечистую силу», — отметил иеромонах в интервью РИА Новости.Хэллоуин, который отмечается 31 октября, приобрел популярность в мире, но также заслужил неоднозначную репутацию из-за своей атрибутики. Изначально этот праздник имел кельтские дохристианские корни, а позже был ассоциирован с навечерием Дня всех святых в Римско-католической церкви, который отмечается 1 ноября.
Ранее сообщалось, что Русская православная церковь утвердила подход, согласно которому детей и подростков, ставших жертвами «групп смерти» можно будет отпевать. По мнению РПЦ, самоубийство — тяжкий грех, но нужно учитывать случаи, при которых суицид совершался «в состоянии психического расстройства».
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Елена Перлова