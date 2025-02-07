Историк Соколов, осужденный за убийство, получит обратно орден Почетного легиона

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть историку Олегу Соколову, осужденному за убийство и незаконное хранение оружия, его личные вещи, включая орден Почетного легиона. Об этом сообщает ТАСС.
Соколов получил орден в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн. Французская награда, учрежденная Наполеоном Бонапартом в 1802 году, считается высшей формой признания заслуг перед государством. Историк неоднократно читал лекции в Сорбонне, а в России был известен как специалист по эпохе Наполеона.
В ноябре 2019 года бывшего преподавателя СПбГУ задержали после попытки избавиться от человеческих останков, выбросив их в реку Мойку. Следствие установило, что жертвой стала аспирантка Анастасия Ещенко. Соколов выстрелил в нее из обреза во время конфликта, затем расчленил тело и пытался скрыть преступление.
В декабре 2020 года суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Адвокаты добивались смягчения наказания, но в сентябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор без изменений.
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В ноябре 2019 года бывшего преподавателя СПбГУ задержали после попытки избавиться от человеческих останков, выбросив их в реку Мойку. Следствие установило, что жертвой стала аспирантка Анастасия Ещенко. Соколов выстрелил в нее из обреза во время конфликта, затем расчленил тело и пытался скрыть преступление.
В декабре 2020 года суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Адвокаты добивались смягчения наказания, но в сентябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор без изменений.
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Мария Моисеева