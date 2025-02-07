МЧС: В Челябинске огнеборцы спали женщину из горящей квартиры и реанимировали ее кошку

Видео: МЧС России
Сотрудники МЧС России в Челябинске спасли женщину и её кошку при пожаре, который произошел в многоэтажном доме в Копейске. Об это сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.
Пожар начался на первом этаже, где огнеборцы обнаружили тело мужчины. Во время тушения пожара они эвакуировали пострадавшую, которая была госпитализирована. Кошка, найденная в горящей квартире, была реанимирована сотрудниками ведомства.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стал брошенный окурок. Пожар, охвативший площадь в 8 квадратных метров, был ликвидирован усилиями 15 специалистов и с помощью четырех единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Красноярске Mercedes и Kia столкнулись, в ДТП пострадали четыре человека. Одной из главных причин увечий было нежелание пассажиров пристегнуть ремни безопасности.
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Причиной возгорания, по предварительным данным, стал брошенный окурок. Пожар, охвативший площадь в 8 квадратных метров, был ликвидирован усилиями 15 специалистов и с помощью четырех единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Красноярске Mercedes и Kia столкнулись, в ДТП пострадали четыре человека. Одной из главных причин увечий было нежелание пассажиров пристегнуть ремни безопасности.
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Мария Моисеева