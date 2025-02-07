В Красноярске Mercedes и Kia столкнулись, четыре человека пострадали

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
В Красноярске в Советском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, водитель Kia, 42 года, при выезде со двора на улице Взлетной не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Mercedes под управлением 22-летнего мужчины.
В Госавтоинспекции подтвердили, что пассажиры Mercedes не использовали ремни безопасности. По факту аварии проводится доследственная проверка.
ГУ МВД России по Красноярскому краю напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и просит быть внимательными при совершении поворотов или маневров, которые легко могут привести к ДТП.
Читайте также:
«Фиорентина» разгромила «Интер» — тот впервые за 18 матчей проиграл в Серии А
Выяснилось, сколько релокантов вернулись в Россию
«Словно кукла»: Два солдата накачали наркотиками, напоили, а затем жестко изнасиловали сослуживицу, делая фото
«В результате аварии пострадал водитель и пассажир автомобиля «Киа», а также двое пассажиров автомобиля «Мерседес», которые в настоящий момент госпитализированы в медицинское учреждение», — уточняет Telegram-канал «МВД 24».
В Госавтоинспекции подтвердили, что пассажиры Mercedes не использовали ремни безопасности. По факту аварии проводится доследственная проверка.
ГУ МВД России по Красноярскому краю напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и просит быть внимательными при совершении поворотов или маневров, которые легко могут привести к ДТП.
Читайте также:
«Фиорентина» разгромила «Интер» — тот впервые за 18 матчей проиграл в Серии А
Выяснилось, сколько релокантов вернулись в Россию
«Словно кукла»: Два солдата накачали наркотиками, напоили, а затем жестко изнасиловали сослуживицу, делая фото
Мария Моисеева