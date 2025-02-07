«Словно кукла»: Два солдата накачали наркотиками, напоили, а затем жестко изнасиловали сослуживицу, делая фото

Фото: iStock/alekseykh
Два солдата британской армии начали сослуживицу наркотиками, споили, а затем изнасиловали. Насильники выдали себя, начав забрасывать общий групповой чат WhatsApp* короткими сообщениями с хвастовством и гордостью за «успешно провернутое дело». Более того, слова сопровождались фото и видео. О деталях преступления и судебном разбирательстве пишет DailyMail 5 февраля 2025 года.
Сержанты Мэтью Платт и Райан Хэмлет писали, что потерявшая контроль над телом девушка была «словно кукла». С их точки зрения, ее забавно было двигать, когда та то «выпадала из реальности», то возвращалась в нее, но все еще не могла управлять «ватным» телом.
Пострадавшая рассказала, что проснулась после общей вечеринке и тут же впала в шок: ее насиловал Платт. Второй мужчина, очевидно, вскоре собирался сделать то же самое.
В обвинении также упоминалось, что, будучи пьяной, женщина не могла четко помнить события. Она увидела, как оба раздетых мужчины смеются, в то время как у нее не получалось даже сесть. На теле были синяки, ощущалась сильная боль.
Примечательно, что жертве не подмешали наркотики полностью без ее ведома. Однако их количество и тип оказались ложными. Насильники уверяли пострадавшую, что дают ей небольшую дозу кокаина, в то время как на самом деле подсунули кетамин.
По словам следствия, пострадавшая совершенно точно просила мужчин остановиться.
Суд отметил, что первые смс в общий чат (мужской группы) были отправлены до нападения. Одно из сообщений гласило: «Ну сегодня-то мы ее точно "заполним"». Ответом были советы «оттянуться по полной».
Девушка подала обвинение через четыре года после изнасилования. Задержка объясняется тем, что все остальные мужчины в армии воспринимали произошедшее как «хорошую шутку» со взаимным удовольствием, и не прекращали напоминать ей о «тройнчке». Жертва изнасилования сказала, что это вызывало крайний дискомфорт. На тот момент она хотела отвлечься и отрешиться от произошедшего, поскольку уже ощущала себя посмешищем.
Вскоре после того, как пострадавшая подала иск в суд, Хэмлет отправил Платту сообщение с просьбой удалить все переписки. Мужчина в этом признался, чем скомпрометировал друга: тот отвечал на допросе, что знать не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании.
Оба мужчины отрицают свою вину. Платт обвиняется в изнасиловании, а Хэмлет — в попытке. Судебное разбирательство все еще продолжается.
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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Пострадавшая рассказала, что проснулась после общей вечеринке и тут же впала в шок: ее насиловал Платт. Второй мужчина, очевидно, вскоре собирался сделать то же самое.
В обвинении также упоминалось, что, будучи пьяной, женщина не могла четко помнить события. Она увидела, как оба раздетых мужчины смеются, в то время как у нее не получалось даже сесть. На теле были синяки, ощущалась сильная боль.
Примечательно, что жертве не подмешали наркотики полностью без ее ведома. Однако их количество и тип оказались ложными. Насильники уверяли пострадавшую, что дают ей небольшую дозу кокаина, в то время как на самом деле подсунули кетамин.
По словам следствия, пострадавшая совершенно точно просила мужчин остановиться.
Фото: iStock/scyther5
Суд отметил, что первые смс в общий чат (мужской группы) были отправлены до нападения. Одно из сообщений гласило: «Ну сегодня-то мы ее точно "заполним"». Ответом были советы «оттянуться по полной».
Девушка подала обвинение через четыре года после изнасилования. Задержка объясняется тем, что все остальные мужчины в армии воспринимали произошедшее как «хорошую шутку» со взаимным удовольствием, и не прекращали напоминать ей о «тройнчке». Жертва изнасилования сказала, что это вызывало крайний дискомфорт. На тот момент она хотела отвлечься и отрешиться от произошедшего, поскольку уже ощущала себя посмешищем.
Вскоре после того, как пострадавшая подала иск в суд, Хэмлет отправил Платту сообщение с просьбой удалить все переписки. Мужчина в этом признался, чем скомпрометировал друга: тот отвечал на допросе, что знать не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании.
Оба мужчины отрицают свою вину. Платт обвиняется в изнасиловании, а Хэмлет — в попытке. Судебное разбирательство все еще продолжается.
Читайте также:
Женщина чайником забила мужчину до смерти
«Я нашел пять предсмертных записок…» — певец Жека раскрыл страшную правду о самоубийстве жены Лизы
В Питере школьник со зла ударил одноклассника молотком по голове
*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Мария Моисеева