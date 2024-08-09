Истощена и едва ходила: дагестанка вышла из дома и оказалась в заточении на шесть лет

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Жительница Агульского села Дагестана пропала при загадочных обстоятельствах. Долгое время ее не могли отыскать, однако спустя шесть лет девушка вернулась сама. Ее внешний вид шокировал местных жителей: она была истощена и с трудом передвигалась. Об обстоятельствах исчезновения дагестанки расскажет «Радио 1».
Дагестанские предания
В Агульском районе Дагестана располагается село Амух. Основная часть населения – даргинцы. Именно у этой этнической группы существуют особые предания, связанные с миром мертвых и его посланниками. По мнению этого народа, миры живых и мертвых сосуществуют вместе. Чтобы переместиться в последний, человеку нужно побороть свой страх, что удается далеко не всем.
На Кавказе также существуют поверья о пещерах, в которые люди не должны заходить, так как там они могут лишиться рассудка. Некоторые считают, что это деяние джиннов или бесов, другие же полагают, что это запретное место, принадлежащее миру мертвых.
Пропажа девушки из Дагестана
Фото: iStock/Quang Ho
Загадочное исчезновение даргинки из села Амух произошло в 1980 году. Муминат вышла из дома на рассвете и больше ее никто не видел. Девушку искали несколько недель, но безрезультатно. Близкие потеряли надежду когда-либо увидеть родственницу и смирились с потерей. Однако через шесть лет девушка вернулась в село сама.
Истощенная, бледная и едва стоявшая на ногах девушка шокировала местных жителей. Даргинцы напоили, накормили и обогрели несчастную. Позже она рассказала, что спустилась в одну из местных пещер. Подробности своего путешествия девушка не вспомнила, но сообщила, что все это время стремилась найти выход.
Результаты обследования
После осмотра девушки выяснилось, что она действительно длительное время находилась вдали от солнечного света, ее организм был обезвожен и истощен. Однако поверить в то, что даргинка действительно находилась в пещере, очень сложно. Местные жители расспрашивали девушку о том, чем она питалась на протяжении шести лет и как ей удалось выжить, однако делиться подробностями дагестанка не стала.
Со временем в Амухе стали ходить легенды о пещере, в которой бродила девушка. Однако те, кто не верит в потусторонние миры, предполагали, что девушку где-то удерживали силой, а потом запретили рассказывать правду.
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Анастасия Хохлова