Машина на окраине города, а колготки – в промзоне: странности в исчезновении Сэсэг Буиновой

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
В ночь на 12 апреля 2024 года пропала «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Спустя четыре месяца после пропажи так и не удалось выяснить, что же случилось с женщиной.
Она всегда мечтала получить титул «Миссис Бурятия». И вот в 2024 году ей посчастливилось осуществить свою мечту. Однако радость длилась недолго – спустя пять дней после финала конкурса Буинова таинственно исчезла.
По рассказам родственников и знакомых в день пропажи Сэсэг отправилась таксовать. Примерно в 22:00 она закончила работать и поехала на встречу с подругами. Недолго посидев с ними, она сказала, что поедет домой к детям (сыновья 8 и 10 лет). Однако дома она так и не появилась. Последний раз она попала на камеры видеонаблюдения в районе 22:25, когда в её машину сел 26-летний знакомый Станислав Норбоев.
На следующий день, 13 апреля, появились первые сообщения о пропаже женщины. Её телефон был отключен, а последний раз в соцсети она заходила 12 апреля в 06:26. В этот же день стало известно и об исчезновении Норбоева.
Автомобиль Буиновой был найден спустя три дня после пропажи пары на окраине Улан-Удэ, где нет ни одной камеры наружного наблюдения, по которым можно было бы отследить маршрут следования авто. В салоне машины была обнаружена кровь женщины.
Спустя ещё несколько дней в промзоне, недалеко от оставленной машины, были найдены вещи Буиновой (колготки) и Норбоева (одежда, документы, банковские карты). Тогда стали рассматривать версию об убийстве.
Позднее выяснилось, что в ночь пропажи после Норбоева в автомобиль Буиновой подсел ещё один мужчина, личность которого следствие не раскрывает. Однако распространилась версия, что он связан с правоохранительными органами, поскольку с пропаже женщины явно участвовал профессионал, которому удалось не оставить следов и искусно спрятать тела.
В настоящее время дело не раскрыто, но предполагается, что оно всё же связано с конкурсом «Миссис Бурятия». Или же есть версия, что Буинова и Норбоев состояли в романтических отношениях, что и могло послужить поводом для их пропажи. Однако родственники утверждают, что женщина ни за что не бросила бы своих детей.
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Исчезновение Сэсэг
По рассказам родственников и знакомых в день пропажи Сэсэг отправилась таксовать. Примерно в 22:00 она закончила работать и поехала на встречу с подругами. Недолго посидев с ними, она сказала, что поедет домой к детям (сыновья 8 и 10 лет). Однако дома она так и не появилась. Последний раз она попала на камеры видеонаблюдения в районе 22:25, когда в её машину сел 26-летний знакомый Станислав Норбоев.
На следующий день, 13 апреля, появились первые сообщения о пропаже женщины. Её телефон был отключен, а последний раз в соцсети она заходила 12 апреля в 06:26. В этот же день стало известно и об исчезновении Норбоева.
Странные детали дела
Фото: iStock/Максим Шмаков
Автомобиль Буиновой был найден спустя три дня после пропажи пары на окраине Улан-Удэ, где нет ни одной камеры наружного наблюдения, по которым можно было бы отследить маршрут следования авто. В салоне машины была обнаружена кровь женщины.
Спустя ещё несколько дней в промзоне, недалеко от оставленной машины, были найдены вещи Буиновой (колготки) и Норбоева (одежда, документы, банковские карты). Тогда стали рассматривать версию об убийстве.
Позднее выяснилось, что в ночь пропажи после Норбоева в автомобиль Буиновой подсел ещё один мужчина, личность которого следствие не раскрывает. Однако распространилась версия, что он связан с правоохранительными органами, поскольку с пропаже женщины явно участвовал профессионал, которому удалось не оставить следов и искусно спрятать тела.
В настоящее время дело не раскрыто, но предполагается, что оно всё же связано с конкурсом «Миссис Бурятия». Или же есть версия, что Буинова и Норбоев состояли в романтических отношениях, что и могло послужить поводом для их пропажи. Однако родственники утверждают, что женщина ни за что не бросила бы своих детей.
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Анастасия Чинкова