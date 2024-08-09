Не осталось живого места: пьющая мать не заметила пропажу дочери, а позже получила ее тело

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Девятилетняя девочка из Вологды бесследно исчезла, пока ее мать находилась в алкогольном опьянении. На третий день поисков ребенок был найден мертвым. Что шокировало местных жителей после обнаружения тела и почему девочку не кинулись искать сразу после пропажи расскажет редакция «Радио 1».
В Вологде пропала второклассница
Трагедия произошла в Вологде в 2021 году. Девятилетняя Ксюша ушла гулять со своей подругой и больше не вернулась домой. Мать пропавшей не сразу обратила внимание на то, что девочки нет в доме, так как была сильно пьяна. Семья, в которой воспитывалась Ксюша, была неблагополучной. Мать практически не занималась воспитанием дочери. У школьницы не было отдельного спального места и письменного стола.
Соседка семейства позже расскажет правоохранителям, что девочка часто бродила одна и не хотела возвращаться после занятий домой.
Поиски пропавшей девочки
Фото: iStock/Stivog
Через время незнакомка выпроводила одноклассницу Ксюши, что происходило дальше до сих пор не известно.
Девочка найдена мертвой
На третий день поисков местонахождение девочки было установлено. Оказалось, что все это время Ксюша находилась в доме у той самой женщины, заманившей детей к себе в дом. Что произошло и почему с девочкой так жестоко расправились неизвестно. Хозяйка дома была задержана и позже помещена в психиатрическую лечебницу.
Каких-либо объяснений злоумышленница не дала. Однако очевидцы, которые участвовали в поисках, позже расскажут, на девочке не было живого места.
«Когда я увидела, у меня голова закружилась», «Нам Ксюшу даже не показывают, потому что там нет на что смотреть», — рассказали шокированные жители Вологды.
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Анастасия Хохлова