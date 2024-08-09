Не осталось живого места: пьющая мать не заметила пропажу дочери, а позже получила ее тело

Девятилетняя девочка из Вологды бесследно исчезла, пока ее мать находилась в алкогольном опьянении. На третий день поисков ребенок был найден мертвым. Что шокировало местных жителей после обнаружения тела и почему девочку не кинулись искать сразу после пропажи расскажет редакция «Радио 1».