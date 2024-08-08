Похищение или вербовка: в Дагестане бесследно исчезла студентка из Ростова, странные детали дела

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10 февраля в Каспийске бесследно исчезла 22-летняя девушка. Последнее, что зафиксировали камеры видеонаблюдения – это прогулка студентки по побережью моря. На какие странные детали ее исчезновения обратили внимания близкие и что с ней могло произойти расскажет редакция «Радио 1».
Студентка из Ростова пропала в Дагестане
Третьекурсника из Ростова Анна Цорматова всегда была активной девушкой и занималась спортом. Зимой текущего года девушка прибыла в Каспийск и приняла участие в соревнованиях по тайскому боксу, но бой проиграла. Поражение не стало для девушки фатальным, так как впереди ее ждали еще несколько поединков до финального боя.
После соревнований Анна решила прогуляться возле моря в одиночестве, телефон и банковские карты она оставила дома. Родителей этот факт не смутил, так как девушка часто отдыхала подобным образом. Однако ни в этот день, ни на следующий Анна домой так и не вернулась.
Последние следы перед исчезновением
Часть правды о том дне, когда пропала студентка, позже расскажут записи с камер видеонаблюдения. Сначала Анна действительно прогуливалась вдоль побережья Каспийского моря, затем она наткнулась на разделявший пляж на две части забор из сетки-рабицы. Девушка перелезла через брешь в конструкции и очутилась на закрытой территории санатория.
Дальше следы Анны теряются.
Фото: iStock/blinow61
Версии пропажи Анны Цомартовой
На поиски пропавшей девушки были брошены все силы. Родители Анны даже побывали в приемной Президента России, где оставили свое обращение с просьбой оказать содействие в поиске дочери. В настоящее время Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России.
Информации о местонахождении студентки до сих пор нет. Родители пропавшей настаивают на том, что ее исчезновение имеет криминальный характер.
«Она точно не могла утонуть. Там даже глубина не позволяет это сделать. Слишком мелко», – уверена мать Анны.
Странные детали в деле
Семья ростовчанки предполагает, что их дочь могли вывезти за границу.
«Анну могли вывезти за пределы страны. Нам нужно, чтобы везде были в курсе ситуации», — считают родители студентки.
Кроме того, оказалось, что после пропажи Анны, появилось видео, которое якобы засняли на телефон два случайных свидетеля. Авторы ролика заявили, что перепутали девушку с водолазом. Это подтверждает то, что девушка заходила в воду, однако была ли на видеозаписи именно Анна не известно. Не исключают родители девушки и того, что их дочь могли похитить перед тем, как она показалась на камерах видеонаблюдения. По мнению членов семьи, Анну могли заставить пройти под камерами, чтобы запутать следствие.
«Может был некий куратор, который заснял Анну и параллельно дал ей дальнейшие инструкции? Зачем Анна побежала, целенаправленно пролезла под забором и до темноты находилась на каменном мысе», — недоумевает мать девушки.
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