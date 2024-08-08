Похищение или вербовка: в Дагестане бесследно исчезла студентка из Ростова, странные детали дела

Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы экс-сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки в размере 30 тысяч рублей от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве байкера на одной из столичных парковок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.