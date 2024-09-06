Истринские дома культуры отремонтировали перед новым сезоном

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра
В домах культуры, расположенных в городском округе Истра, в июле и августе проводился косметический ремонт, в работах приняли участие сотрудники ДК, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В домах культуры красили стены и потолки в концертных залах и кабинетах. В округе находится 23 ДК, поэтому только для этих работ потребовалось почти 2 тысячи килограммов краски», — говорится в сообщении.В программу ремонта также вошли работы, на необходимость которых указывали местные жители. Например, в Рождественском ДК, помимо покраски помещений, частично обновили фасад и входную группу. В Доме культуры в посёлке Первомайский тоже отремонтировали входную группу, а также детскую комнату, фойе и холл. Дополнительные работы провели также в ДК в селах Новопетровское и Петровская Слобода и деревнях Глебово и Кострово.
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