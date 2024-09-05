В Лыткарине отремонтируют стадион «Полёт»

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Стадион «Полёт», построенный в Лыткарине в 1968 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту стадиона «Полёт», расположенного по адресу: город Лыткарино, улица Парковая, дом №30/24. В состав объекта входит футбольное поле, волейбольная площадка площадью 360 квадратных метров, площадка для воркаута площадью 100 метров и беговая дорожка», — говорится в сообщении.Ремонт должен быть завершён в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 202 миллиона 778 тысяч 25 рублей 90 копеек. Заявки принимаются до 17 сентября.
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