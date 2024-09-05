В Лыткарине отремонтируют стадион «Полёт»

Стадион «Полёт», построенный в Лыткарине в 1968 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.