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В Лыткарине отремонтируют стадион «Полёт»

05 сентября 2024, 17:22
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Стадион «Полёт», построенный в Лыткарине в 1968 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту стадиона «Полёт», расположенного по адресу: город Лыткарино, улица Парковая, дом №30/24. В состав объекта входит футбольное поле, волейбольная площадка площадью 360 квадратных метров, площадка для воркаута площадью 100 метров и беговая дорожка», — говорится в сообщении.
Ремонт должен быть завершён в 2025 году.



Начальная цена лота составляет 202 миллиона 778 тысяч 25 рублей 90 копеек. Заявки принимаются до 17 сентября.

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Химки примут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
05 сентября 2024, 14:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Двадцатые Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту — Кубок памяти академика П. Д. Грушина — проведут на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в городском округе Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире примут более 80 команд из 25 российских регионов, а также экипажи из Киргизии, Казахстана и Узбекистана», — говорится в сообщении.
Церемония открытия турнира состоится в субботу, 7 сентября, в 11:00 на конкурном поле Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Посмотреть соревнования все желающие могут бесплатно.

Академик АН СССР Пётр Грушин, в честь которого названы соревнования, является автором значимых исследований в области ракетной техники и создателем нескольких ракетно-зенитных комплексов.

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#спорт
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Игроки «Чеховских медведей» получили индивидуальные награды по итогам сезона
05 сентября 2024, 09:23

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Федерация гандбола России подвела итоги голосования для определения лучших игроков завершившегося сезона Суперлиги.
В двух номинациях победили представители подмосковного клуба «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звание лучшего линейного игрока сезона 2023/2024 было присуждено Александру Ермакову, а титул «открытие сезона» получил его одноклубник Антон Аксюков, который выступает на позиции правого полусреднего. Награды были вручены спортсменам перед началом первой игры нового сезона на домашней арене. В этой встрече «Чеховские медведи» одержали победу над краснодарским «СКИФ» со счётом 33:25. Следующий матч команда из Подмосковья сыграет 8 сентября в Ставрополе с местной командой «Виктор». Полный календарь предстоящих матчей доступен по специальной ссылке.

Напомним, что в прошлом сезоне «Чеховские медведи» завоевали серебряные медали Суперлиги и в августе текущего года заняли третье место на международном турнире SEHA – Gazprom League. Матчи российской гандбольной Суперлиги проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Подробности новостей министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram и VK.

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Канчельскис озвучил уязвимое место сборной России
04 сентября 2024, 19:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о том, что уязвимым местом сборной России является игра в обороне.
Напомним, 5 сентября наша сборная сыграет с Вьетнамом.

«Игра в обороне — уязвимое место сборной России. Уже традиционно не хватает сильных центральных защитников. Понятно, что в матчах против Вьетнама и Таиланда защитникам, возможно, даже напрягаться не придется, но если говорить о шансах соперников, то они могут дождаться ошибки наших игроков обороны», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.

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#сборная россии
#вьетнам
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Новиков заявил о пользе для сборной РФ матчей против Вьетнама и Таиланда
04 сентября 2024, 19:53

Фото: iStock/alexis84

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.
«Мы живем в такое время, когда в футбол научились играть даже сборные, которые всегда считались аутсайдерами. У этих команд уже есть опыт, поэтому некоторая опасность от них наверняка будет. Нужны ли такие матчи? Да, ведь у нас команда должна быть не просто на словах, но и на практике. Такие игры должны пойти на пользу», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он добавил, что хотя о командах этих стран известно немного, на их игру будет интересно посмотреть.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что проблема «Динамо» заключается в обороне.

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#футбол
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#таиланд
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#россия
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Жулин выразил уверенность в успехе карьеры Валиевой на ТВ
04 сентября 2024, 18:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что карьера фигуристки Камилы Валиевой на телевидении вероятнее всего сложиться хорошо.
«У Камилы может все получиться. Все для такой работы у нее есть: эрудиция, хорошая речь. Плюс она симпатичная. Если она подучится и сможет раскрепоститься, то все будет отлично. Талантливый человек талантлив во всем», – высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Жулин.

Напомним, сейчас Камила Валиева дисквалифицирована на четырёхлетний срок за нарушение антидопинговых правил.

А олимпийская чемпионка Елена Полунина вспомнила про свой опыт взаимодействия с допинг-офицерами перед Играми в Сочи.

«Был невероятно жесток. Сама я, как и все, фиксировала каждое своё передвижение в системе ADAMS, но однажды сложилась интересная ситуация. В Россию внезапно прилетели международные допинг-офицеры и позвонили мне с вопросом, где я. Я испугалась. Стала извиняться, объяснять, что у нас изменилось расписание тренировок, я уехала в Москву и нахожусь в чайхане. Через какое-то время приехали два допинг-офицера, и прямо там я сдавала им анализ», – рассказала в беседе с RT Полунина.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова говорила о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга.

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#допинг
#мнение
#спорт
#фигурное катание
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Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на чемпионате России по гребле
04 сентября 2024, 11:10

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, спортсмены из Московской области завоевали золотую и три бронзовые медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ.

Лучшими в дисциплине «байдарка-четверка микст» на дистанции 500 метров, завоевав "золото", стал смешанный коллектив из Подмосковья, в который входят Никита Максимов, Мария Давыкоза, Ангелина Семенова и Никита Бызов.
Спортсмены из Алтайского края получили серебряные медали, а команда из Саратовской области расположилась на третьей ступени пьедестала почёта.

Максим Калачев и Александр Розов, спортсмены из Московской области, заняли третье место в дисциплине «байдарка-двойка» на дистанции 1000 метров среди мужчин. Гребцы из Тульской области получили второе место, а представители Москвы - первое.

Подмосковный квартет завоевал бронзу в дисциплине «байдарка-четверка» на дистанции 200 метров. В состав команды вошли Александр Розов, Никита Максимов, Никита Бызов и Артем Михеев. Золотые медали достались спортсменам из Рязанской области, а серебро у гребцов из Омской области.

Дуэт Марии Давыкоза и Никиты Бызова также стал обладателем бронзовых медалей в дисциплине «байдарка-двойка смешанный мужчины/женщины» на дистанции 200 метров. Первое место завоевали представители Краснодарского края, а серебряные призеры — спортсмены из Приморского края.

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ проходит с 31 августа по 4 сентября 2024 года в Краснодаре. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.

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Первый осенний матч проекта «Выходи во двор» проведут в Лобне
03 сентября 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда знаменитых спортсменов «Легенды футбола» во главе с Дмитрием Аленичевым 7 сентября сыграет с любительской сборной в подмосковной Лобне. Матч станет девятым в летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Александр Самедов выйдут на поле стадиона «Москвич». Ворота звёздной сборной будет защищать Александр Филимонов. Непобеждённой в рамках проекта «Выходи во двор» командой «Легенды футбола» руководит прославленный футболист и тренер Валерий Гладилин», – отметили в ведомстве.
Комментировать матч будут телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Перед матчем знаменитые игроки проведут разминку и мастер-классы для юных любителей футбола из местных секций. Для зрителей на трибунах подготовлена развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков.

Как рассказали в министерстве, с момента запуска проекта «Выходи во двор» команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов Подмосковья.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Украинский атлет Литвиненко оскорбил россиянина после поражения на Паралимпиаде
03 сентября 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Augustas Cetkauskas

Бронзовый призёр в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже украинец оскорбил русского чемпиона Евгения Торсунова, который выиграл золотую медаль. Он назвал россиянина «недоразумением».
После завершения состязаний в секторе для прыжков Литвиненко дал интервью украинским СМИ, в котором позволил себе оскорбительное высказывание, передаёт Sport24.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению», — сказал украинец.

Торсунов показал результат 5,83 метра. Вторым стал бразилец Асер Рамос, Литвиненко остался третьим. Спортсмены выступают в классе T36. Здесь соревнуются люди, имеющие какие-либо нарушения координации: гипертонию, атаксию и атетоз, а также церебральный паралич.

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Гимнаст Далалоян выразил восхищение Играми БРИКС
03 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Сергей Бобылев

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян высоко оценил уровень Игр Брикс, а также выразил сожаление о том, что Игры дружбы были перенесены.
«Игры БРИКС — это хорошие соревнования, первые международные за последние три года. Тренироваться пришлось одновременно с подготовкой и участием в шоу «Титаны» — это было непросто. Именно по этой причине пришлось сняться с Кубка России, так как на эти два старта было потрачено много сил. Но результатом Игр БРИКС я доволен», — прокомментировал в беседе с «Газета.ру» спортсмен.

Ранее украинский пловец Александр Комаров вновь отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером в рамках награждения на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

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