Истринские лицеисты собрали для переработки более 500 кг картона

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Учащиеся Технолицея в Истре отправили на переработку 530 кг картона. Об этом сообщили в пресс-службе Минисерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Вся картонная упаковка от техники и мебели, завезённой к новому учебному году в Технолицей им. В. И. Долгих в Павловской Слободе, была собрана и отправлена на переработку. Суммарный объём вторсырья составил 530 кг. В перевозке помогла подмосковная компания «Экорегионсервис». Все вырученные средства от сдачи картона отправят на благотворительность», – говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что сортировать отходы для школьников уже давно стало привычным делом. В каждом кабинете стоит брендированный контейнер для сбора макулатуры. Компания-заготовитель вывозит накопленное сырьё. За прошлый учебный год из Технолицея вывезли около 1,2 тыс. кг макулатуры.
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Лора Луганская