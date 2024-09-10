Волонтёры экоцентра Истры за год отправили на переработку 10 тонн вторсырья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Активисты «Экодома ЖК Новоснегиревский» села Рождествено городского округа Истра за год передали компании-заготовителю на переработку 10 тонн пригодного вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
«Всего передано макулатуры порядка 6 тыс. кг, пластика – более 1,3 тыс. кг, стеклотары — 5 тонн. Были также редкие фракции: дезодоранта, фольга, пробки и крышечки. Лампочки, батарейки, фильтры передавались в больших объёмах на площадки проекта «Мегабак» и «Леруа Мерлен», – говорится в сообщении.По данным ведомства, в среднем в месяц объём принятого от жителей вторсырья был не менее 30 кубометров. Проект отметил первый год работы. Как отмечают сами волонтёры, они обязательно продолжат доброе начинание.
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Лора Луганская