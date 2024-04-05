Истринский лесопарк «Шишкин лес» получил Всероссийскую парковую премию

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Расположенный в городском округе Истра лесопарк «Шишкин лес» признан парком года по итогам 1-ой Всероссийской парковой премии. Его назвали лучшим в номинации «Большие города», сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
«Парк был лучшим в Подмосковье, а теперь стал лучшим в России. Объявление победителей и церемония награждения проходили в рамках Международного форума парков стран БРИКС. Номинанты оценивались по таким критериям, как общее состояние парка, наличие объектов благоустройства, инфраструктура, популярность, работа с посетителями, информирование о мероприятиях и другим», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Она отметила, что лесопарк «Шишкин лес» был открыт лишь в прошлом году, но уже завоевал популярность жителей и гостей округа как место семейного отдыха, занятий спортом и прогулок.
Читайте также:
Подмосковные парки принимают участие в премии «Парки России»
Парки Подмосковья посетили в марте более 5,5 млн человек
В подмосковных парках в этом году разобьют более 4 тыс. цветников
Лора Луганская