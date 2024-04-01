Парки Подмосковья посетили в марте более 5,5 млн человек

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Более пяти с половиной миллионов посетителей приняли парки Московской области в первый месяц весны, по сравнению с мартом 2023 года количество гостей увеличилось на 22 процента, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«Общее количество посетителей подмосковных парков в марте составило 5,6 млн человек. Этот показатель превышает данные за аналогичный период прошлого года более чем на миллион», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.Самым посещаемым подмосковным парком в марте текущего года стал Центральный парк Долгопрудного: за месяц там побывали более 200 тысяч человек. На втором месте оказался парк имени Л.Н. Толстого в Химках, где в марте насчитали 196 тысяч посетителей. Третье место занял балашихинский парк «Пехорка», который посетили более 190 тысяч гостей.
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