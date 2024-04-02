В подмосковных парках в этом году разобьют более 4 тыс. цветников

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Декоративные растения в этом году в Московской области высадят более чем на 20 га парковых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«В 2024 году на территории парков Подмосковья запланировано высадить более 4 тысяч цветников. Это свыше 23 га территорий», – говорится в сообщении.В прошлом году клумбы и цветники начали готовить к весенней высадке в Подмосковье во второй декаде апреля. Специалисты удобряют, вспахивают почву и удаляют сорняки.
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Лора Луганская