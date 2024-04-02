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Подмосковные парки принимают участие в премии «Парки России»

02 апреля 2024, 18:25
Фото: istockphoto / Valeriya

Фото: istockphoto / Valeriya

Парки Подмосковья приняли участие в I Всероссийской парковой премии «Парки России». Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха состоится с 3 по 4 апреля.

«Всероссийская парковая премия- это отличная возможность для развития парков и общественных пространств страны. <…> Мы благоустраиваем ежегодно много парков регионе, используя, в том числе, информацию, которую получаем благодаря премии», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.


Стоит добавить, что от региона будут выступать 17 спикеров в 14 сессиях.

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Биолог Мануков предупредил о сроках начала нападения акул в Египте
02 апреля 2024, 18:26

Фото: iStock/Steve Hinczynski

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявил, что акулы в Красном море на побережьях курортов Египта начинают активизироваться и могут нападать на людей преимущественно с середины апреля.
«В районе Шарм-эль-Шейха и Хургады наиболее опасное время с середины апреля до начала июня. В это время многие виды акул мигрируют из Индийского океана в Красное море и подходят к берегам на мелководье, так как здесь обильнее пища и здесь идут спаривание и деторождение. В этот период акулы наиболее агрессивны и очень опасны», — отметил в беседе с «Известиями» Мануков.

Он добавил, что немного безопаснее в этом отношении период с июня по август, однако в это время самки акул защищают своих детёнышей, так что тоже надо быть аккуратнее.

В прошлом году акулы не раз нападали на туристов в курортных зонах. В частности, четырёхметровая акула напала на туристку в египетском курортном городе Дахаб.

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#животные
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В Москве выросли цены на первичное жильё
02 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/FooTToo

Первичная жилая недвижимость подорожала в столице на 11%. Об этом сообщил управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.
«В девяти из 12 округов цены росли темпами, опережающими инфляцию. Это объясняется последствиями колебаний ключевой ставки и валютных курсов, изменениями на ипотечном рынке. Но на динамику цен влияет и интенсивное развитие многих локаций», — пояснил в беседе с «Известиями» Сырцов.

Он добавил, что вероятность дальнейшего роста стоимости такой недвижимости будет оставаться и далее, даже при более стабильной социально-экономической обстановке.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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#риэлтор
#москва
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#новостройки
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Подмосковье вышло в лидеры по обеспечению жителей чистой водой
02 апреля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Московская область оказалась среди регионов, где с 2019 года выполнен самый большой объём работ по программе «Чистая вода». Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
«Обеспечивать россиян качественной питьевой водой помогает федеральный проект «Чистая вода». Благодаря ему в пяти регионах-лидерах ввели более 300 объектов водоснабжения. Наибольший объем работ с 2019 года выполнили в Брянской, Московской, Тамбовской, Саратовской областях и Кабардино-Балкарской Республике», – написал вице-премьер в своём телеграм-канале.
Подмосковные коммунальщики с 2014 года завершили строительство более 560 объектов водоснабжения по программе «Чистая вода». Это улучшило качество воды для более чем 2,5 млн жителей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

По данным ведомства, с начала 2023 года завершено строительство 29 объектов питьевого водоснабжения в 19 городских округах. Чистая вода пришла в дома ещё более 128 тыс. жителей.
«В планах на этот год – построить и реконструировать еще 49 объектов питьевого водоснабжения. Тем самым мы дополнительно обеспечим качественной водой более 301 тыс. человек, а показатель обеспеченности жителей Подмосковья чистой питьевой водой увеличится до 94,5%», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

По данным Роспотребнадзора, обеспеченность чистой водой в Подмосковье выросла до рекордных значений – с 83,2% до 94,1%. По этому показателю Московская область занимает четвёртое место среди 18 регионов Центрального федерального округа.

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#чистая вода
#антон велиховский
#минжкх мо
#московская область
#подмосковье
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Школу в коттеджном посёлке «Кембридж» в Истре достроят к 1 сентября
02 апреля 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 520 учеников, возводят на территории коттеджного посёлка «Кембридж» в городском округе Истра, ввести объект в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Ход работ и качество материалов проверили строительные инспекторы совместно со специалистами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «Мособлстройцнил». В частности, они проверили сварочные работы и качество монтажа металлоконструкций», — отмечается в сообщении.
Общая площадь учебного заведения составит свыше 7,5 тыс. квадратных метров, здесь будут учится школьники с 1 по 11 классы. В здании предусмотрены классы, лаборатории, библиотека, спортивный зал, а также актовый зал с гримёрками и костюмерными комнатами.

На пришкольной территории оборудуют стадион с футбольным полем, площадки для волейбола и баскетбола, а также обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение.

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#строительство
#истра
#школа
#главгосстройнадзор мо
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Депутат Говырин заявил об ответственности за продажу подделок на маркетплейсах
02 апреля 2024, 18:00

Фото: iStock/Abdullah Durmaz

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что предпринимателям, торгующим на маркетплейсах подделками. Может грозить тюрьма.
«В эпоху интернет-торговли может показаться соблазнительным наладить прибыльный бизнес на продаже реплик известных брендов. Но это чревато серьёзными последствиями. Контрафактная продукция — нарушение прав интеллектуальной собственности, которое может привести к крупным штрафам и даже уголовной ответственности», — пояснил в беседе с «Известиями» Говырин.

Он добавил, что продажа подделок брендов является незаконным использованием чужих товарных знаков.

Ранее ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

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#интернет
#продажа
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#рф
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Умерла народная артистка России актриса Татьяна Конюхова
02 апреля 2024, 17:57

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Сегодня, 2 апреля, после продолжительной болезни умерла народная артистка России, кавалер Ордена Почёта, актриса театра и кино Татьяна Конюхова. Она скончалась на 93-м году жизни.
Около 20 лет Татьяна Георгиевна была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. Выступала с собственной концертной программой по стихам Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

Любителям кино она известна по ролям в фильмах «Над Тисой», «Женитьба Бальзаминова», «Карьера Димы Горина», «Майская ночь или утопленница», «Портрет жены художника». Последней ролью в творческой биографии актрисы стал образ Вероники Витольдовны в сериале «Хранимые судьбой» 2011 года.

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#актриса
#фильм
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Арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов
02 апреля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление блогера Елены Блиновской, в котором она оспаривала привлечение к ответственности за налоговые нарушения, пишет ТАСС.
За «Марафоны желаний», ФНС начислила Блиновской 227 млн рублей налогов. Правозащитники блогера настаивали на том, что налоговый орган завысил сумму доходов, однако оспаривание привлечения к ответственности, суд оставил без удовлетворения.

Помимо суммы налогов, адвокаты «королевы марафонов» настаивали на уменьшении штрафов и пени.

По информации телеграм-канала Shot, ФНС установила, что выручка Блиновской превысили 6 миллиардов рублей.

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#суд
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#фнс
#сизо
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Петербуржцы подают заявления в первый класс преимущественно онлайн
02 апреля 2024, 17:46

Фото: iStock/fundamental rights

В пресс-службе центров госуслуг «Мои документы» в Санкт-Петербурге сообщили о том, что подача заявлений родителей на поступление ребёнка в первый класс в городе преимущественно осуществляется в электронном виде.
«Запись в первые классы школ в Петербурге прошла преимущественно электронно. Из 1 382 обращений 997 было принято за первые часы работы. Абсолютно спокойный, комфортный режим. Петербуржцы выбирают электронный формат, потому что развитие информационных систем города позволяет это делать», – приводит «Петербургский дневник» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что запись детей в школу в Петербурге стартовала 1 апреля.

А пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщала, что за сутки регпортал принял почти 20 тыс. заявлений на запись в первый класс. При этом, запись детей в первый класс в Московской области стартовала также 1 апреля.

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#запись
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#образование
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В Киргизии перестанут работать карты «Мир» из-за санкций
С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты МИР из-за санкций США
02 апреля 2024, 17:36

Фото: istockphoto/HStocks

Российские карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Об этом сообщил оператор платежной системы «Элкарт».
Такая мера обусловлена американскими санкциями, веденными против АО «Национальная Система Платежных Карт».С пятого апреля держатели карт «Мир» не смогут осуществлять переводы, снимать наличные в банкоматах и совершать интернет-покупки.

Карты платежной системы «Элкарт» продолжат работать в стране.

Прежде сообщалось, что Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России.

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#карты
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#киргизия
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