Подмосковные парки принимают участие в премии «Парки России»

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Парки Подмосковья приняли участие в I Всероссийской парковой премии «Парки России». Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха состоится с 3 по 4 апреля.
Стоит добавить, что от региона будут выступать 17 спикеров в 14 сессиях.
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«Всероссийская парковая премия- это отличная возможность для развития парков и общественных пространств страны. <…> Мы благоустраиваем ежегодно много парков регионе, используя, в том числе, информацию, которую получаем благодаря премии», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Мира Полтева