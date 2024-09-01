В России изменили правила установки дорожных камер

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1 сентября в России вступил в силу закон, изменяющий правила установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
Если раньше эти правила определялись ведомственными документами, то теперь они прописаны в федеральном законе. Последний предусматривает публикацию в Интернете информации о размещении комплексов фото-видеофиксации и перечня фиксируемых ими правонарушений. Каждая камера должна иметь соответствующую сертификацию. Фото и видео, полученные с устройств, не соответствующих требуемым параметрам, не могут считаться доказательствами правонарушения.
Ранее, 29 мая 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах.
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