Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Жителям Московской области рассказали, как не стать дропперами

Жителям Московской области рассказали, как не стать дропперами

24 мая 2024, 22:48
Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Оригинал
Мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
В ведомстве рассказали, кто такие дропперы. Это люди, которых преступники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки.
«Задача дроппера – предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате и передать другим лицам за обещание определённого процента со сделки. Подчас злоумышленники вовлекают людей в преступные схемы силой: переводят деньги на карту либо пополняют счёт мобильного телефона якобы по ошибке. Затем получателя средств просят их вернуть наличными или переводом на другую карту», – пояснили в управлении.


Именно так мошенники заметают следы – организатор не участвует напрямую в этой запутанной цепочке. Однако, если дроппера задержат правоохранители, ему грозит наказание за незаконное отмывание денежных средств, а это до семи лет лишения свободы.

В ГУРБ напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Читайте также:

Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

Мошенники выманили деньги у пенсионерки из Подмосковья под воздействием мантр
#подмосковье
#московская область
#мошенники
#деньги
#кража
#преступление
#безопасность
#гурб
Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
24 мая 2024, 22:01

Фото: Istockphoto / ArisSu

Жители Подмосковья потеряли из-за интернет- и телефонных мошенников в прошлом году более 4,5 млрд рублей, а с начала текущего года – около 1,5 млрд. Такую статистику привели в пресс-службе Московской областной прокуратуры.
«За 2023 год от действий интернет- и телефонных мошенников на территории Московской области пострадали более 10 тыс. человек. Злоумышленники похитили у них свыше 4,5 млрд рублей. За истёкший период этого года таких потерпевших насчитали уже более 3 тыс. Они лишились около 1,5 млрд рублей», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что самый распространённый способ хищения денег граждан – звонок мошенника под видом сотрудника банка или силовика и выполнение потерпевшими их инструкций.

В прокуратуре напомнили, что никому и никогда нельзя сообщать ПИН-код, срок действия банковской карты и три цифры, расположенные на её оборотной стороне.

Если с карты незаконно списаны денежные средства, нужно сразу же обратиться в отделение банка для её блокировки. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что нельзя вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах.

Читайте также:

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

Мошенники выманили деньги у пенсионерки из Подмосковья под воздействием мантр

Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах
#мошенники
#прокуратура
#подмосковье
#московская область
#преступление
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе из-за отключения электричества рухнул лифт
В ЖК «Счастливый» в Татарстане рухнул лифт из-за отключения электричества
24 мая 2024, 22:00

Фото: istockphoto/alex_u

В селе Усады Республики Татарстан из-за отключения электричества рухнул лифт, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в жилом комплексе «Счастливый». Жильцы услышали громкий удар и сообщили об этом управляющей компании. Выяснилось, что произошло аварийное отключение лифта.

В момент падения лифта внутри никого не было. Причиной инцидента стало отключение электричества рабочими, которые не предупредили жильцов и управляющую компанию, так как не смогли с ними связаться. Отмечается, что в доме часто отключают свет из-за строительства новых домов.

Читайте также:

На подмосковном заводе создали «умный» лифт

В многоквартирном доме в Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту

В Нижневартовске лифт с пассажирами упал в шахту
#лифт
#компании
#инцидент
#свет
#отключение
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал брата главы Ингушетии
Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии
24 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/Yingko

Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова.
Брата главы Ингушетии обвиняют в мошеннических действиях, об этом «Коммерсанту» сообщили источники в силовых структурах.

Так, 24 мая суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения, заключив его под стражу. Речь идет о махинациях в Почте России.

Как пишет издание, Магомед-Башир Калиматов виновен в хищении около двух миллиардов рублей. Вероятно, он действовал не один, а в составе преступного сообщества, рассказывают источники в МВД.

Читайте также:

СК: Вертелецкого подозревают в преступлении с ущербом на ₽ 70 млн руб

Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по подозрению в мошенничестве: биография, подробности

Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов
#москва
#арест
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси
Путин: делегация Раиси летела на российских вертолетах, они успешно приземлились
24 мая 2024, 19:51

Фото: istock / MMADIA

Делегация, сопровождавшая погибшего иранского президента Эбрахима Раиси, летела на российских вертолетах, и их полет прошел без проблем, отметил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Сопровождающие лица летели на двух российских вертолетах. Вертолеты российского производства без всяких сложностей пролетели в тех же условиях», — отметил Путин.
Он добавил, что вертолеты летели в том же коридоре, что и вертолет Bell 212, на борту которого находился Раиси, и они «фактически пролетели без всяких проблем». Bell 212 разработан в США.

Президент Ирана погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Читайте также:

Обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси

Опубликованы первые результаты расследования гибели Раиси

В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси
#сша
#вертолёты
#президент
#итоги
#азербайджан
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замгубернатора Кубани Власова задержали при получении взятки
24 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/Atstock Productions

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время официальный комментарий правоохранительных органов еще не поступал. Отмечается, что чиновник в декабре 2022 года был назначен главой региона на пост вице-губернатора.

Он курировал работу департаментов строительства. Согласно информации источника, Власов был якобы задержан 23 мая во время получения взятки, размер которой составил 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более 1,5 миллионов долларов.

Читайте также:

Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению из СИЗО

Замглавы ГУФСИН Подмосковья Владимира Талаева задержали по подозрению в крупной взятке

Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках
#скр
#пост
#взятка
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девятиклассник утонул на центральном пляже Анапы после последнего звонка
24 мая 2024, 19:26

Фото: iStock/SergeyChayko

На центральном пляже в Анапе после последнего звонка утонул девятиклассник, спасая своего друга, который не умеет плавать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, которого уносило течением. Его товарищ выплыл сам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два школьника прыгнули в море с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Один из мальчиков выплыть не смог.

Поиски тела велись более трёх часов. Ситуация осложнялась порывистым северо-восточным ветром и волнением моря 3-4 балла. Утонувшего ребенка в итоге найти удалось.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.

Читайте также:

В Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста

Ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани

В Челябинске ребёнок утонул в бассейне термального курорта
#море
#следователи
#поиски
#фитнес
#мужчина
#происшествия
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дмитрове сотрудника оборонного предприятия задержали за дискредитацию ВС РФ
24 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Об этом говорится на сайте областного СК.
Отмечается, что мужчина нанёс антироссийские надписи на бирки ключей, которые используются в ячейках металлического шкафа для хранения вещей сотрудников. Данные преступные действия привели к временной остановке работы предприятия.

Уточняется, что предприятию также был нанесён материальный ущерб. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Преступнице грозит пять лет тюремного заключения.

Читайте также:

В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ

Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения

На Урале сестра солдата СВО вскрыла цинковый гроб с телом брата
#уголовное данные
#мужчина
#предприятия
#ущерб
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Притворявшуюся мужчиной женщину арестовали за развращение 13-летней падчерицы
24 мая 2024, 16:14

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Женщину, притворявшуюся мужчиной и обвиняемую в развращении 13-летней дочки своей партнёрши, взяли под стражу на два месяца, сообщает Telegram-канал Mash.
Решение было принято в Красногвардейском районном суде Петербурга. Ирода Сатторова, 41 год, обвиняют в том, что она развращала девочку намеками, и по этому факту возбуждено уголовное дело по второй части статьи 135 Уголовного кодекса.

Женщину задержали вчера, сегодня ей был назначен арест до 22 июля. Подозреваемая просила о домашнем аресте.

Читайте также:

В Петербурге восьмиклассника задержали за развращение шестиклассницы

В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек

Питерского депутата задержали за развращение 12-летнего мальчика
#дело
#арест
#уголовное дело
#сочи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Устроившие массовую драку четверо мужчин арестованы в Москве
В Москве арестованы четверо мужчин, устроивших массовую драку
24 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/nixki

В столице суд арестовал четверых участников массовой драки со стрельбой на Медынской улице, пишет «Лента.ру».
По данным столичной прокуратуры, в пятницу следователи возбудили уголовное дело о покушении на расправу против четырех участников массовой драки на юге Москвы. Во время стычки была зафиксирована стрельба.

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Сотрудники следствия хотят ходатайствовать об избирании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в драке участвовали 15 мужчин.

Читайте также:

Серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило», почти год служит на СВО

В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в машину, пострадала женщина

Мужчина покончил с собой после стычки с хозяином собаки
#москва
#стрельба
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф