Жителям Московской области рассказали, как не стать дропперами

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Мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
В ведомстве рассказали, кто такие дропперы. Это люди, которых преступники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки.
Именно так мошенники заметают следы – организатор не участвует напрямую в этой запутанной цепочке. Однако, если дроппера задержат правоохранители, ему грозит наказание за незаконное отмывание денежных средств, а это до семи лет лишения свободы.
В ГУРБ напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности.
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«Задача дроппера – предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате и передать другим лицам за обещание определённого процента со сделки. Подчас злоумышленники вовлекают людей в преступные схемы силой: переводят деньги на карту либо пополняют счёт мобильного телефона якобы по ошибке. Затем получателя средств просят их вернуть наличными или переводом на другую карту», – пояснили в управлении.
Именно так мошенники заметают следы – организатор не участвует напрямую в этой запутанной цепочке. Однако, если дроппера задержат правоохранители, ему грозит наказание за незаконное отмывание денежных средств, а это до семи лет лишения свободы.
В ГУРБ напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности.
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Лора Луганская