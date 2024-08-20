IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах

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Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, что белые хакеры – это обычные программисты, которые могут получить доступ к структурам и кодам сайта, к базам данных и найти там ошибки.
По его словам, цели у таких хакеров благие, однако сейчас их деятельность не совсем легальна, так как любое вмешательство в код считается преступлением.
А специалист по кибербезопасности и IT Алексей Курочкин отметил относительную безопасность использования Wi-Fi-роутеров с предустановленным VPN.
Ранее координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев заявил, что в интернете должно соблюдаться право личности на приватность и неприкосновенность.
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«Тут требуется юридическая поддержка. Никто никогда не думал, что это когда-то потребуется. Белые хакеры так называются, потому что они, не спрашивая никого, ищут ошибки, но не распространяются об этом, а сообщают разработчикам программного обеспечения», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.
А специалист по кибербезопасности и IT Алексей Курочкин отметил относительную безопасность использования Wi-Fi-роутеров с предустановленным VPN.
«Можно включить VPN на телефоне и с него раздать Wi-Fi. Безопасность данных в этих случаях зависит от качества самого сервиса — крупные приложения не занимаются каким-либо дублированием трафика. В приложении могут быть скрытые функции, которые могут «вылавливать» пароли от нужных сайтов. В этом отношении использование VPN на уровне роутера является более безопасным», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Курочкин.
Ранее координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев заявил, что в интернете должно соблюдаться право личности на приватность и неприкосновенность.
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Мелисса Тимофеева