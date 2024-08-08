В Московской области началось голосование за доступный интернет

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В Подмосковье стартовало голосование за посёлки, деревни и сёла, в которых проживают от 100 до 500 человек, где в первую очередь должен появиться скоростной мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Жители малых населённых пунктов получают доступ к скоростному интернету в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства.
Голосование за улучшение информационной инфраструктуры проводится каждый год. Сейчас можно выбрать малые населённые пункты, где сотовые вышки появятся в будущем году. Отдать голос могут совершеннолетние граждане России, прописанные в этом регионе.
Чтобы проголосовать, нужно отправить письмо в адрес Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Подписать его могут несколько человек, при этом учтут голос каждого. В письме надо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.
Также отдать голос возможно на Едином портале госуслуг.
Голоса принимаются до 17 ноября включительно.
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«Так, в прошлом году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили стабильной связью 29 населённых пунктах Подмосковья. Это, например, деревня Ямщина в Одинцовском городском округе, посёлок Поповка в Дмитровском городском округе, деревня Дмитровка в Шатуре и другие», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Голосование за улучшение информационной инфраструктуры проводится каждый год. Сейчас можно выбрать малые населённые пункты, где сотовые вышки появятся в будущем году. Отдать голос могут совершеннолетние граждане России, прописанные в этом регионе.
Чтобы проголосовать, нужно отправить письмо в адрес Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Подписать его могут несколько человек, при этом учтут голос каждого. В письме надо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.
Также отдать голос возможно на Едином портале госуслуг.
Голоса принимаются до 17 ноября включительно.
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Лора Луганская