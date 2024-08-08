Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Московской области началось голосование за доступный интернет

В Московской области началось голосование за доступный интернет

08 августа 2024, 14:24
Фото: iStock / SasinParaksa

Фото: iStock / SasinParaksa

Оригинал
В Подмосковье стартовало голосование за посёлки, деревни и сёла, в которых проживают от 100 до 500 человек, где в первую очередь должен появиться скоростной мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Жители малых населённых пунктов получают доступ к скоростному интернету в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства.
«Так, в прошлом году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили стабильной связью 29 населённых пунктах Подмосковья. Это, например, деревня Ямщина в Одинцовском городском округе, посёлок Поповка в Дмитровском городском округе, деревня Дмитровка в Шатуре и другие», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.


Голосование за улучшение информационной инфраструктуры проводится каждый год. Сейчас можно выбрать малые населённые пункты, где сотовые вышки появятся в будущем году. Отдать голос могут совершеннолетние граждане России, прописанные в этом регионе.

Чтобы проголосовать, нужно отправить письмо в адрес Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Подписать его могут несколько человек, при этом учтут голос каждого. В письме надо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.

Также отдать голос возможно на Едином портале госуслуг.

Голоса принимаются до 17 ноября включительно.

Читайте также:

Стало известно, планируют ли полностью блокировать YouTube в России

YouTube не показывает видео почти во всех браузерах в РФ

Депутат Госдумы Диденко предрек скорую блокировку Google в России
#надежда куртяник
#интернет
#минцифры
#голосование
#it
#подмосковье
#московская область
«Атака мертвецов»: как русские солдаты с кровавой пеной у рта и пузырящейся кожей отстаивали Осовец
08 августа 2024, 15:15

Фото: istockphoto/bruev

В истории мировых конфликтов существует множество эпических сражений, которые оставили яркий след в памяти людей. 109 лет назад, 6 августа 1915 года произошло одно из самых известных событий Первой мировой войны — «Атака мертвецов». Контратака 13-й роты 226-го Землянского полка при защите крепости Осовец остается одним из ключевых моментов истории военных действий на Восточном фронте. Подробнее о деталях столкновения, переросшего в легенды — в материале «Радио 1».

Крепость Осовец: история сооружения


Крепость Осовец, находящаяся в 50 км от белорусского города Белосток, была заложена в 1795 году после присоединения польских земель к Российской империи. Это сооружение создавалось с целью защиты транспортного коридора между реками Неман и Висла — Нарев и Буг, охватывающего ключевые стратегические маршруты Петербург — Берлин и Петербург — Вена. Строительство различных укреплений на территории крепости и в её окрестностях продолжалось более ста лет. Первые вооружённые конфликты, касающиеся Осовца, начали развиваться в сентябре 1914 года, когда к крепости подошли войска 8-й германской армии.

Осовец играл критически важную роль в системе обороны известного «Польского мешка», который находился погружённым на запад и был уязвим с северной и южной сторон в пределах Царства Польского. Миновать крепость было невозможно, так как на севере и юге находились непроходимые болота, и единственным путем германского командования к дальнейшему продвижению было её захват.

Несмотря на значительное численное превосходство и наличие тяжёлой артиллерии, немцам не удалось захватить крепость. После нескольких неудачных артиллерийских атак германское командование решило использовать не только традиционную артиллерию, но и химические вещества. На германских позициях недалеко от Осовца было размещено 30 батарей с газобаллонным оборудованием. В 4 часа утра 6 августа 1915 года, дождавшись подходящего ветра, они начали выпускать хлорный газ.

Фото: istockphoto/Maurizio Fabbroni

В результате его действие распространилось на расстояние до 20 км, оставаясь эффективным на глубину до 12 км и поднимаясь на высоту до 12 м. Будучи уверенным в скором поражении наших солдат, противник даже отправил к крепости свои похоронные команды для утилизации тел. Однако, когда германские войска приблизились к русским позициям, выжившие защитники из 13-й роты и часть бойцов 8-й роты (всего чуть больше ста человек) провели контратаку со штыками.

По свидетельствам очевидцев, их внешний вид был ужасен — многие получили ранения от осколков, контузий и от воздействия газа. Некоторые из них кашляли и отхаркивались, а лица были перевязаны окровавленными тряпками. Тем не менее русские, полные ярости, бросились на врага. Тысячи немцев оказались в ужасе от устрашающего зрелища и начали в панике убегать, многие из них падали под ударами штыков и пуль русских солдат.

Спасение русских солдат


Преподаватель истории Орехово-Зуевской школы №16, победитель конкурса «Учитель года» Дмитрий Лутовинов рассказал в беседе с «Радио 1» как солдаты русской армии спасались от удушающего газа. По его словам, газовые атаки в то время были редкостью и только начинали использоваться.

«Впервые крупномасштабно они были применены 22 апреля 1915 года при Ипре на Западном фронте, тогда погибло от 5 до 15 тысяч человек. Потом вещество на основе хлора стали называть иприт. Логично если есть отравляющее вещество, значит должна быть защита от него. Однако на тот момент фактического применение снарядов с отравляющими веществами было запрещено Гаагскими соглашениями 1899 года», — отметил эксперт.

Производство противогазов и их разработка перед Первой мировой войной была приостановлена, поэтому у защитников Осовца не было средств защиты, так же как и у немецких военных.

«При атаке крепости Осовец немецкое командование обошло запреты Гаагских соглашений. Хлор не выстреливали снарядами, а выпускали из баллонов. Для защиты от газа немецкие военные использовали ватно-марлевые повязки — солдаты смачивали их специальным составом, однако такая повязка не могла полноценно защитить ни органы дыхания, ни глаза. У солдат русской армии защита была еще проще, они использовали портянки, смоченные водой или мочой, потому что мочевина лучше, чем вода способствует защите от хлора», — рассказал историк.

Газовая атака нанесла защитникам крепости ужасные увечья и химические ожоги. При дыхании они хрипели, изо рта выделялась кровавая пена, а кожа на руках лицах пузырилась. Истощенные и отравленные, герои крепости Осовец пошли в атаку с одной лишь задачей — сломить врага. Не было тех, кто замедлял шаг, и не существовало отдельных героев — подразделение двигалось единым целым, объединенное единственной идеей, одной мыслью: отдать жизнь, но обязательно отомстить врагу, который их отравил.

Фото: istockphoto/bruev

Отступление из Польши


К сожалению, героизм защитников крепости не увенчался успехом. Еще в мае 1915 года, задолго до известных событий в Осовце, германо-австрийские войска смогли преодолеть русский фронт в Галиции. Чтобы избежать окружения, русская армия была вынуждена начать общее отступление из Галиции и Польши. Решение о капитуляции Осовецкой крепости спасло защитников от второй газовой атаки, подготовка к которой уже шла полным ходом, но немцы обнаружили, что противника перед ними нет.

К 23 августа 1915 года в крепости остались только две роты сапёров, инженеры гарнизона и небольшое число артиллеристов. Все укрепления четырех фортов были заминированы пироксилином, который хранился в больших количествах в крепости. Оставшиеся четыре 150-мм пушки вели огонь, создавая видимость присутствия артиллерии. В 19:00 сапёры подожгли сооружения, а в 20:00 последние защитники Осовца привели в действие заряды, заложенные в укреплениях, и начали отступление.

Атака мертвецов продемонстрировала всему миру стойкость и храбрость защитников крепости. Этот героизм не только поднял моральный дух союзных сил, но и сыграл решающую роль в развитии войны, доказывая, что даже в самых тяжелых обстоятельствах возможно выстоять. Это пример величайшего подвига, который стал символом несломленной воли и доблести и всегда будет вдохновлять новые поколения на верность Родине и защиту её интересов.

Читайте также:

Чернокожий любовник жены или брат-близнец Людовика XIV: тайна узника в железной маске из Бастилии

Рождество Иоанна Предтечи 2024: когда и как отмечают праздник и что нужно делать

Трещина в черепе и туберкулез: как «Королева тонущих кораблей» пережила три крушения и спасала людей из «Титаника»
#учитель
#школы
#эксперт
#военные
#армия
#газ
#учитель года
#жизнь
#герои
#солдаты
#запад
#атака
#белоруссия
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европейские туристы платят тысячи долларов за экстремальные туры в Бучу и Гостомель
Times: Европейцы отдают тысячи долларов за экстрим-туры в Бучу и Гостомель
08 августа 2024, 15:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

Среди европейских туристов набирают все большую популярность так называемые «экстрим-туры» на Украину. Особенный интерес европейцы проявляют к посещению городов Буча и Гостомель, пишет The Times.
В рамках подобных туров участникам рассказывают об артиллерийских разрушениях и утверждают, что в них виноваты ВС России. Европейцы во время таких экскурсий ищут острые ощущения, прогуливаясь по руинам, оставленным после военных действий.

За посещение города Буча на шесть часов турагентства просят цену в 130 фунтов стерлингов, а за 6-дневный тур с посещением мест, где, как говорят, «расстреливались» местные жители, цена составляет 3000 фунтов.

Один из организаторов экстремальных туров, Capital Tours, сообщил о перечислении половины прибыли с таких туров на нужды украинской армии. Автор публикации задался вопросом, почему же эти средства не направляются на восстановление городов.

Читайте также:

Раскрыта судьба людей, прятавшихся от ВСУ в храме под Суджей

Военный эксперт высказался о тактике против ВСУ в Курской области

Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео
#эксперт
#видео
#цена
#жители
#россияне
#всу
#экскурсия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько российских компаний заставляют сотрудников идти в отпуск
«Работа.ру»: Почти половина компаний требует от сотрудников идти в отпуск
08 августа 2024, 15:06

Фото: iStock/AndreyPopov

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.
«44% компаний поделились, что руководство их организации требует отгулять все положенные дни отпуска в году», — приводит RT текст исследования.

Отмечается, что чаще всего такие компании задействованы в транспортной отрасли, строительной сфере и торговле.

Другой опрос ВЦИОМ продемонстрировал, что почти 60% россиян не стали бы заключать брачный договор при заключении брака.

«Треть россиян признались, что если бы сейчас вступали в брак, то составили бы брачный договор – 34%. При этом больше половины опрошенных этого делать бы не стали – 58%. Ещё 8% затруднились с ответом. Женщины в 1,5 раза чаще мужчин заявляют о своем желании закрепить договоренности о разделе имущества в случае расторжения брака», – приводит АГН «Москва» результат исследования.

Ранее опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.

Читайте также:

Стало известно, о чём чаще всего ностальгируют россияне

Стало известно, какие свадьбы предпочитают москвичи

Стало известно, как часто школьники используют ИИ для учёбы
#опрос
#договор
#вциом
#компании
#работа
#отпуск
#свадьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкинском округе завершают капремонт школы №11
08 августа 2024, 15:00

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №11, расположенную в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского городского округа, капитально ремонтируют, в настоящее время работы вошли в завершающую стадию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Рабочие заканчивают чистовую отделку помещений, продолжается монтаж инженерных сетей — системы водоснабжения и отопления, монтаж слаботочных и силовых линий, а также кровельные и фасадные работы. На прилегающей территории ведется устройство площадок и проездов», — говорится в сообщении.
В настоящее время в работах задействованы 30 человек, используется три единицы техники. Полностью завершить капитальный ремонт подрядчик планирует 20 августа, чтобы ребята могли начать учебный год в обновлённой школе.

Читайте также:

В Серебряных Прудах капитально отремонтируют котельную

В Дубне обновят 4,5 тыс. квадратных метров асфальта на пешеходных дорожках

Новый стадион школы №1 в Дубне будет готов к началу учебного года
#школа
#капремонт
#капитальный ремонт
#пушкинский округ
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родовое поместье Иванова могут передать под нужды бойцов СВО
Родовое поместье Иванова могут превратить в санаторий для бойцов СВО
08 августа 2024, 14:55

Фото: iStock/bastan

Родовое поместье экс-замминистра обороны России Тимура Иванова в Тверской области призвали превратить в санаторий для бойцов СВО. Соответствующее обращение на имя главы Минобороны Андрея Белоусова направило движение «Ветераны России».
Ранее сообщалось, что поместье оказалось самостроем. Генеральный план постройки был значительно скорректирован в 2019 году уже после публичных слушаний, в ходе которых было получено одобрение на строительство от совета местных депутатов и главы Алфёровского сельского поселения Ольги Кудряшовой.

В результате Иванов незаконно в режиме строжайшей секретности застроил водоохранную зону.

После ареста Иванова движение «Ветераны России» предложило передать дом и участок под нужды бойцов СВО, поскольку это будет честно и справедливо по отношению к защитникам страны.

В случае принятия этого предложения, Минобороны переоборудует особняк и территорию на берегу Волги под санаторий.

Читайте также:

Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести

Тимур Иванов попросил смягчить меру пресечения из-за положительных характеристик со службы

СК планирует провести новые допросы по делу Тимура Иванова
#тимур иванов
#дом
#санаторий
#строительство
#сво
#минобороны
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове проведут акцию по раздельному сбору вторичного сырья
08 августа 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Реутове 10 августа состоится экологическая акция по раздельному сбору вторичного сырья. Присоединиться к раздельному сбору отходов могут присоединиться все жители и гости городского округа, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На площадке сбора будет предусмотрена удобная инфраструктура по приёму пригодных к переработке фракций из пластика, стекла, бумаги и металла. Куда и как сдавать вторсырьё, расскажут волонтёры эко-движения «Раздельный Сбор Реутов». Все собранные отходы региональный оператор отправит на переработку», – рассказали в ведомстве.
Адрес проведения акции: Реутов, Юбилейный проспект д. 29. Вторсырьё будут принимать с 11 до 13 часов.

Как отметили в министерстве, организатором мероприятия выступают реутовское экосообщество «Раздельный Сбор» и региональный оператор Подмосковья в Ногинском кластере.

Читайте также:

Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники

Свыше 430 игровых элементов починили на детских площадках Подмосковья в июле

В Подмосковье в июле дезинфицировали более 6 тыс. контейнерных площадок
#минчистоты
#экологическая акция
#реутов
#переработка
#вторсырьё
#экология
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках до конца лета проведут более 250 патриотических мероприятий
08 августа 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 250 мероприятий патриотической направленности проведут в городском округе Химки до конца лета, в их числе открытые кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с участниками СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятия организуют в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», запущенного по инициативе членов местного Совета депутатов. С начала июля в округе состоялось более 100 таких мероприятий.

«Проект направлен на укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Присоединиться к проекту может любой желающий», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
Мероприятия в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» будут проводить м после окончания летнего сезона. В частности, запланированы тематические уроки в школах. Ожидается, что до конца года мероприятия охватят тысячи жителей округа.

Читайте также:

В Химках выполнили годовой план по благоустройству дворов

В Химках снесли деревянный многоквартирный дом

В школах Химок провели проверку безопасности
#химки
#патриотизм
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье отправляются первые 100 детей из Курской области
08 августа 2024, 13:50

Фото: пресс-служба правительства МО

Первые автобусы с эвакуированными из Курской области отправятся сегодня в Подмосковье, они привезут 100 детей и 30 взрослых, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«С жителями Курской области в Подмосковье поедут социальные работники и фельдшеры, чтобы оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении Андрея Воробьёва в его Telegram-канале.
Глава региона отметил, что всего в Курскую область из Подмосковья за жителями приехали 15 автобусов. Для эвакуированных подготовлено более 400 мест в детских лагерях «Горизонт» и Звонкие голоса» в Клину, «Родник» в Пушкине и «Мечта» в Подольске. Кроме того, при необходимости пострадавшие будут размещены в больницах.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что эвакуированные из Курской области смогут находиться в Подмосковье столько, сколько потребуется. С началом учебного года ребятам обеспечат обучение в школах и пунктах временного размещения.

Читайте также:

В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья

Воробьёв: Подмосковье примет детей из приграничных районов Курской области

Подольский лагерь «Мечта» готов к приёму детей из Курской области
#андрей воробьёв
#курская область
#подмосковье
#московская область
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы неожиданные способы борьбы с лишним весом
Тренер Гевара посоветовал чистить зубы и принимать холодный душ, чтобы похудеть
08 августа 2024, 13:38

Фото: iStock/Prostock-Studio

Помочь похудеть могут небольшие изменения в быту и тренировках, утверждают фитнес-тренеры Хосе Гевара и Карл Смит. Неожиданные способы сбросить лишние килограммы они назвали в беседе с The Sun.
По словам Гевары, чтобы похудеть, необходимо чистить зубы и полоскать ротовую полость около 19:00 или 20:00 часов вечера, поскольку это способствует уменьшению желания съесть сладкое. Также тренер порекомендовал включать холодную воду на 30-60 секунд, принимая душ. Гевара отметил, что холод активирует клетки бурого жира, которые производят тепло, чтобы противостоять холоду, тем самым происходит процесс сжигания калорий.

Фитнес-тренер Карл Смит посоветовал вносить в фитнес элемент игры. По его мнению, также следует отказаться от привычки есть перед телевизором.

Читайте также:

«Муж требует похудеть»: психолог рассказала, что на самом деле мешает сбросить вес

Диетолог Дианова: «Отказываемся от сахара — уменьшаем восприятие сладкого»

«Проблема глобальная»: Россиянам рассказали, чем компенсировать недосып
#тренер
#психолог
#холод
#фитнес
#зубы
#тепло
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф