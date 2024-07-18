Россияне считают наиболее престижными профессии IT-специалиста и учёного

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Согласно совместному исследованию компании «Роквул» и сервиса hh.ru, опубликованному РБК, большинство россиян считают престижными профессии учёных и IT-специалистов.
51% опрошенных назвали престижными IT-профессии, 38% — профессию исследователя или учёного, а 37% — профессию инженера. В топ-5 также вошли медицинские специальности (30%) и творческие профессии (14%).
Исследование проводилось на сайте hh.ru в июне этого года. В опросе приняло участие более 1600 соискателей со всей России.
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«Согласно опросу, почти 43% людей считают, что отношение к рабочим профессиям в России за последнее десятилетие улучшилось.Основными причинами повышения престижа таких профессий россияне назвали невозможность обойтись без специалистов в этой области, рост зарплат и высокий спрос на рынке труда», — говорится в сообщении.
Исследование проводилось на сайте hh.ru в июне этого года. В опросе приняло участие более 1600 соискателей со всей России.
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Мира Полтева