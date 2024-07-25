Россиянам раскрыли, как соблюсти баланс приватности и безопасности в Сети

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Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев заявил, что в интернете должно соблюдаться право личности на приватность и неприкосновенность.
Вместе с тем, по его словам, сейчас есть тренд на деанонимизацию в Сети для обеспечения безопасности граждан. Эксперт высказал мнение о том, что должны быть разработаны механизмы, которые позволяют гражданину защищаться от различных категорий интернет-преступников, сохраняя принцип приватности.
Однако отмечается, что развитие технологий действительно играют важную роль в том числе в обеспечении безопасности граждан. Они очень помогают и в работе правоохранительных органов, в частности следователям. Так, руководитель первого контрольно-следственного отдела главного следственного управления СК России по Москве Евгений Панков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что благодаря современным технологиям возможных маньяков «ловят» до того, как они успевают совершить более одного преступления.
Ранее директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко заявил, что подавляющее большинство, а именно более 90% преступлений в IT-сфере в России совершаются из колл-центров, находящихся на территории Украины с использованием технологических наработок НАТО.
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«Есть тренд, который настроен на деанонимизацию. Он часто маскируется под необходимость обеспечения безопасности и защиты интернет-пользователя как минимум от троллей, как максимум от лиц, которые готовят тяжкие преступления. Важно не переборщить с гипербезопасностью, пусть право на полный контроль информации, которую он размещает, остаётся за гражданином», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Парфентьев.
Однако отмечается, что развитие технологий действительно играют важную роль в том числе в обеспечении безопасности граждан. Они очень помогают и в работе правоохранительных органов, в частности следователям. Так, руководитель первого контрольно-следственного отдела главного следственного управления СК России по Москве Евгений Панков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что благодаря современным технологиям возможных маньяков «ловят» до того, как они успевают совершить более одного преступления.
Ранее директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко заявил, что подавляющее большинство, а именно более 90% преступлений в IT-сфере в России совершаются из колл-центров, находящихся на территории Украины с использованием технологических наработок НАТО.
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Мелисса Тимофеева