IT-эксперт Коняев раскрыл самые вредные привычки детей в интернете

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Директор «Московской школы программистов» Дмитрий Коняев назвал самыми вредными привычками детей в интернете бесконечный скроллинг ленты соцсетей и зависимость от коротких видео.
«Зависимость от просмотра коротких роликов связана с дофаминовой системой. Дофамин — это вещество, вырабатываемое мозгом в моменты удовольствия или ожидания вознаграждения. Соцсети также влияют на выброс гормона радости и являются более доступным и удобным способом получить «быстрое» удовольствие. И у этого есть свои последствия», — отметил в беседе с Газета.ру Коняев.
Он напомнил, что признаком зависимости от гаджетов у детей служат тревожность в отсутсвие техники. Справится с таким состоянием помогают, по его словам, чёткие правила и временные рамки пользования гаджетами, а также поощрение со стороны родителей и учителей занятий спортом и различными хобби.
Ранее координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, как восстановить контроль над аккаунтом и застраховаться от подобных ситуаций в будущем.
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