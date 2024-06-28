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Россиян предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом

Немкин: аферисты часто создают фальшивые профили на сайтах знакомств летом
28 июня 2024, 05:10
Фото: istock / Tonktiti

Фото: istock / Tonktiti

Летом злоумышленники часто создают фейковые профили на сайтах знакомств, чтобы выманить деньги у своих жертв. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.
В летний период стоит ожидать активизации мошенников на сайтах знакомств, поскольку люди туда чаще заходят во время отпусков, отметил собеседник издания.

«Обычно злоумышленники действуют по одной схеме: они вовлекают жертву в доверительные и теплые отношения, однако на деле манипулируют чувствами и эмоциями с целью выманить деньги, либо получить личную информацию для кражи персональных данных», — сказал парламентарий.


Немкин отметил, что по статистике, больше всего от действий аферистов на сайтах знакомств страдают женщины старше 50 лет.


«В целом это обычно одинокие люди с минимальным кругом общения, доверием которых легко завладеть», — отметил депутат.
Подобные фальшивые профили на аватарки часто ставят фотографии привлекательных людей, взятых из интернета, и размещают выдуманные биографии. Эксперт предупредил, что мошенники под видом «приятных» личностей начинают переписываться с жертвами, завоевывая их доверие и симпатию, после чего плавно переходят к просьбам о деньгах на различные «экстренные» нужды, такие как помощь врачей или билеты на поездку.

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Идеально для жаркого лета: Классический рецепт окрошки за 30 минут
28 июня 2024, 05:00

Фото: istock / Максим Крысанов

В жару хочется съесть чего-нибудь освежающего, отличным вариантом станет окрошка. Классическую окрошку на квасе с колбасой можно приготовить буквально за 30 минут. Состав продуктов можно корректировать под себя, делать заливку не только на квасе, но и на кефире, сыворотке, тане или айране.

Ингредиенты для классической окрошки

На 4 порции понадобится:

  • Картошка — 2 штуки;
  • Яйца — 3 штуки;
  • Вареная колбаса — 300 грамм (также подойдет полукопченая колбаса, сардельки);
  • 1 огурец;
  • Крупный пучок зелёного лука (200 г);
  • Пучок укропа (100 г);
  • Квас —1.5 литра;
  • Соль — по вкусу.

Как приготовить классическую окрошку

Порядок приготовления:

  1. Чтобы приготовить окрошку максимально быстро, необходимо сразу поставить вариться картошку. Погрузите мытый неочищенный картофель в кипящую воду. Так корнеплод сохранит все полезные свойства. Варить 20-25 минут;
  2. Затем положите яйца в холодную воду, после закипания варите их 10 минут;
  3. Тщательно помойте огурец и зелень, уберите лишнюю влагу бумажным полотенцем;
  4. Нарежьте мелко лук, положите в большую емкость и разомните его до выделения сока. Можно использовать пестик или толкушку;
  5. Избавьтесь от стеблей укропа и мелко нарежьте его;
  6. Мелким кубиком нарежьте огурец. Если шкурка твердая или повреждённая, её лучше срезать;
  7. Колбасу также нарезаем кубиком;
  8. Снимите яйца с огня, положите в холодную воду, так ни легче очистится. Нарежьте кубиком;
  9. Чтобы охладить картофель, необходимо погрузить овощ в миску с холодной водой. Перед очисткой промокните от лишней влаги. Нарежьте кубиком;
  10. Положите все ингредиенты в посуду с луком и перемешайте. Разложите основу для окрошки по порционным тарелкам и залейте квасом. Добавьте столовую ложку сметаны. Чтобы вкус стал пикантными, перед подачей можно добавить чайную ложку горчицы или хрена.

Советы по приготовлению окрошки

Ингредиенты для окрошки должны быть комнатной температуры, нужно заранее их достать из холодильника. Квас, наоборот, должен быть холодным.

Чтобы окрошка получилась не только вкусной, но и визуально приятной, стоит нарезать продукты небольшими кубиками одного размера.

Традиционная окрошка делается на квасе. Более распространенным в южных регионах является вариант на кефире. Окрошку можно заправить таном или айраном, добавить мацони или каймак, разбавив минеральной водой.

Изредка для окрошки используют простоквашу, а иногда — сыворотку. Каждый раз окрошка получается разной, но всегда — интересной и освежающей. Лето в самом разгаре, экспериментируйте!

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#питание
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В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов
28 июня 2024, 03:10

Фото: istock / Zhang Shu

В Госдуму РФ на рассмотрение внесут законопроект, предполагающий проверку детей иностранцев без гражданства РФ на знание русского языка перед приемом в школы. Об этом информирует РИА Новости.
В материале сказано, что инициаторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для получения образования в школе ребенок должен владеть русским языком и свободно на нем разговаривать, а также усваивать образовательную программу. Подчеркивается, что весомая часть иностранцев, приезжающих в Россию, не обладают необходимыми знаниями языка.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проверит 13 высших учебных заведений, проводящих экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России для мигрантов.

До этого глава СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#ребёнок
#школы
#экзамены
#иностранцы
#законопроект
#лдпр
#мигранты
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День Фита: Что делать 28 июня, чтобы не разориться и не остаться без жениха
28 июня отмечают День Фита: Что нельзя делать в этот день
28 июня 2024, 02:45

Фото: istock / Vera Tikhonova

В соответствии с народным календарем 28 июня 2024 года отмечается праздник Святого Вита.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 28 июня, что можно и нельзя делать в Фитов день.

День Фита: История

Святой Вит был мучеником периода раннего христианства. О его жизни мало сведений, главным источником являются церковные предания, согласно которым, отцом Вита был сицилийский сенатор-язычник. В семилетнем возрасте мальчик принял христианство под влиянием своего наставника.

Когда начались гонения на христиан, Вит последовал в Рим. Там он изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель заставлял Вита начать молиться римским богам, но все безуспешно. Тогда мальчика бросили в клетку к диким животным, но звери даже не притронулись к мученику. Святой покинул мир в страшных мучениях – он был казнён в котле с кипящим маслом в возрасте 12 или 13 лет.

Мощи святого Вита были перенесены в Прагу.

Святой Вит широко известен в Европе. В Германии даже было поверье, что танцуя перед статуей святого в день его памяти, можно избавиться от болезней. Среди танцующих часто встречались больные нервным заболеванием, а танцы позже стали называть «пляски святого Вита».

День Фита: Традиции

В народе Вита прозвали Фитом. Наши предки строго следовали традициям и обращали особое внимание на приметы, отдавая дань заслугам мученика.

В этот день народ наблюдал за приметами. Считалось, что после дня Фита нельзя больше сеять.

Селяне обнаружили, что на Фита очень активно растет овес. Из-за этого 28 июня поля охраняли от скота, чтобы домашняя живность не уничтожила всходы и не съела свежие побеги. Было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой напасти.
Фото: istock / janzwolinski

День Фита: Что нельзя делать 28 июня

Нельзя проявлять жадность 28 июня, ведь можно остаться «у разбитого корыта».

Общаться в Фитов на повышенных тонах не стоит. Для выяснения отношений лучше выбрать другое время, в ином случае будут беды.

Женщинам 28 июня запрещено гадать на суженого. Нарушившие приказ могут остаться в девках до конца жизни.

На Фита было строго запрещено купаться в водоемах из-за потусторонней силы, которая спускается на Землю в этот период. Купающийся рискует стать жертвой водяного или русалок, утаскивающих своих жертв на дно.

Запрещено выбрасывать оставшуюся после завтрака, обеда и ужина еду. Это может привести к разорению. Невостребованную пищу лучше раздать животным. Тогда в доме навсегда поселятся радость и удача.
Фото: istock / Clara Bastian

День Фита: Что можно делать 28 июня

В Фитов день важно проявлять щедрость, помогать нуждающимся и не отказывать просящим в милостыне. Иначе можно и самому остаться с пустым кошельком.

Народ также считал, что ранним утром 28 июня необходимо собирать лекарственные травы. Из них нужно было готовить целебные отвары для людей и животных. Такие заготовки могли избавить любое существо от самых страшных заболеваний.

Крестьяне на Фита обычно занимались домашними делам, наводили порядок в саду и в огороде, пололи, поливали и убирали сорняки. Мужчины занимались ремонтом сломанного инвентаря, убирались в хлеву и готовили дрова и сено на зиму. Женщины делали генеральную уборку в доме.

Стоит уделить побольше внимания близким людям. Особенно, детям и старикам. На Руси верили: за любую оказанную кому-либо помощь в этот день воздастся сполна.

Приметы на 28 июня

  • Плохая погода 28 июня — к жаркому лету и теплой осени;
  • Алый закат предупреждают о холодной ночи. Также красные лучи солнца говорят о том, что ближайшие дни идеально подойдут для рыбалки;
  • Встретить ворона на Фита — к болезням или плохим новостям;
  • Если около дома не щебечут птицы, значит там завелась хворь;
  • Сны в ночь с 27 на 28 июня не сулят ничего хорошего, поэтому после пробуждения необходимо помолиться.

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В США сообщили о распаде российского спутника «Ресурс-П»
Военные в США заявили о распаде российского спутника «Ресурс-П» на орбите Земли
27 июня 2024, 23:17

Фото: istock / Nastco

Российский космический аппарат «Ресурс П1» распался более чем на 100 деталей на низкой околоземной орбите 26 июня. Космическое командование ВС США (SPACECOM) в соцсети X сообщило, что обломки не представляют угрозы.
Спутник «Ресурс П1» запустили в июне 2013 года. В пресс-службе «Роскосмоса», отвечая на запрос информагентства РБК, сообщили, что аппарат был выведен из эксплуатации 2 года назад. Других деталей инцидента ни одна сторона не назвала.

Происшествия с разрушением спутников на орбите случились неоднократно. Так, в августе 2023 года старый советский спутник «Космос», давно выведенный из эксплуатации, распался на орбите после столкновения с космическим мусором.

Ранее сообщалось, что жители стран БРИКС зададут вопросы космонавтам благодаря проекту RT с Роскосмосом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Еноты из зоопарка Санкт-Петербурге показали, чем заняться в жару
27 июня 2024, 22:54

Фото: Istockphoto / sandipruel

Еноты Ленинградского зоопарка Фунтик и Молли продемонстрировали, чем занять себя в жару. В Санкт-Петербурге стоит летний зной. Сотрудники зоосада рассказали, как себя чувствуют его обитатели.
«Для енотов подготовили новые интересные игрушки. Это бутылки с водой, в которых плавают разные вкусности. В одной бутылке – креветки, в другой – черешня и абрикосы. Животные оценили эту идею. Им понравились не только угощения, но и возможность залить в вольере пол водой», – сообщает «Петербургский дневник».
Сотрудники зоопарка написали в своём телеграм-канале, что полностью понимают своих подопечных.

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Аналитик Федюкович раскрыла три главных причины роста цен на авиабилеты
27 июня 2024, 22:21

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Среди главных факторов увеличения цен на авиабилеты – сокращение авиапарка и рост инфляции.
Такое пояснение дала кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович.
«Цены на авиабилеты неуклонно растут, и в этом нет ничего удивительного. Закон рынка - чем выше спрос, тем выше цены. Плюс происходит постепенное сокращение авиапарка, плюс растет инфляция. В итоге мы видим рост цен», – пояснила эксперт RuNews24.ru.
При этом она отказалась прогнозировать, на сколько ещё могут вырасти.
«Такой прогноз – это как пальцем в небо. Рост будет, но угадать величину невозможно. Есть огромное количество факторов, в том числе связанных с действиями государства. Влияния этих факторов спрогнозировать не всегда удаётся», – заключила Федюкович.
По данным Ассоциации туроператоров России, с начала года цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на 20%. Также в ведомстве сообщили, что за последнюю неделю, с 11 по 17 июня, стоимость авиабилетов поднялась на 3,7%.

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#авиация
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Депутат Синельщиков ответил раскритиковавшему «госдуру» Бастрыкину
27 июня 2024, 22:09

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Многие принимают за мигрантов коренные народы России. Между тем подход к миграционному законодательству должен быть ясным.
Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Так он отреагировал на критику законов миграции со стороны главы СКР Александра Бастрыкина.
«У нас за мигрантов принимают чеченцев, дагестанцев, осетин. Как только начинаешь спрашивать, про кого конкретно идет речь, отвечают: про кавказцев. Они ни черта не делают, только хулиганят, грабят и убивают. В этом вопросе нужна ясность, чего мы хотим, а не просто в лоб всех покарать», – сказал депутат в беседе с NEWS.ru.
По мнению парламентария, от мигрантов больше пользы, чем вреда. Он напомнил, что приезжие зачастую работают в России там, где не построить карьеру. Они готовы к тяжелым физическим нагрузкам. При этом, как отметил Синельщиков, согласно статистике, процент преступлений коренных жителей России намного выше, чем среди мигрантов.

Ранее Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. Важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».

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#мигранты
#закон
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Депутат Останина объяснила, какие вузы смогут повысить стипендии студентам-родителям
27 июня 2024, 21:57

Фото: Istockphoto / gpointstudio

Стипендии в размере МРОТ студентам с детьми дошкольного возраста без проблем смогут выплачивать только вузы, которые финансируются из федерального бюджета.
Об этом заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина. Однако, по её словам, идея неплохая, так как подобные выплаты помогут молодым семьям.
«Безусловно, такая материальная поддержка поможет молодым родителям, поэтому я поддерживаю эту инициативу. Но есть одно «но». Речь идёт о том, что поддержка будет только тем вузам, которые финансируются из федерального бюджета, – пояснила Останина в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий уточнила, что вузам, которые финансируются из региональных бюджетов, придётся самим искать инструменты для выплаты таких стипендий. Это может привести к росту цен на обучение.

Инициативу о введении ежемесячной стипендии в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников выдвинуло Минобрнауки. Финансовую поддержку рассчитывают включить в нацпроект «Семья».

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Юрист Русяев объяснил, как наказать соседа за собачий лай
27 июня 2024, 21:50

Фото: Istockphoto / Kerkez

Непрекращающийся лай собаки соседей подпадает под действие федерального закона о тишине. Этот закон предусматривает единое время тишины с 23 до 7 часов, рассказал юрист Илья Русяев.
«Чтобы привлечь соседей к ответственности за шум, нужно собрать доказательственную базу. Это могут быть показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, а также результаты замеров уровня шума», – пояснил Русяев в разговоре с NEWS.ru.
При наличии достаточных доказательств гражданин может сразу обратиться в полицию, отметил юрист. По его словам, при судебном разбирательстве соседа можно не только привлечь к административной ответственности, но и взыскать с него компенсацию морального вреда.

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