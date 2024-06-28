Россиян предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом

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Летом злоумышленники часто создают фейковые профили на сайтах знакомств, чтобы выманить деньги у своих жертв. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.
В летний период стоит ожидать активизации мошенников на сайтах знакомств, поскольку люди туда чаще заходят во время отпусков, отметил собеседник издания.
Немкин отметил, что по статистике, больше всего от действий аферистов на сайтах знакомств страдают женщины старше 50 лет.
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«Обычно злоумышленники действуют по одной схеме: они вовлекают жертву в доверительные и теплые отношения, однако на деле манипулируют чувствами и эмоциями с целью выманить деньги, либо получить личную информацию для кражи персональных данных», — сказал парламентарий.
Немкин отметил, что по статистике, больше всего от действий аферистов на сайтах знакомств страдают женщины старше 50 лет.
«В целом это обычно одинокие люди с минимальным кругом общения, доверием которых легко завладеть», — отметил депутат.Подобные фальшивые профили на аватарки часто ставят фотографии привлекательных людей, взятых из интернета, и размещают выдуманные биографии. Эксперт предупредил, что мошенники под видом «приятных» личностей начинают переписываться с жертвами, завоевывая их доверие и симпатию, после чего плавно переходят к просьбам о деньгах на различные «экстренные» нужды, такие как помощь врачей или билеты на поездку.
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Алина Юрчак