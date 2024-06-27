Интернет-эксперт Парфентьев рассказал, как спасти взломанный аккаунт

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Взлом аккаунта в соцсетях, потеря доступа к профилю, почтовому ящику или банковскому счёту может вызвать панику и беспокойство. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, как восстановить контроль над аккаунтом и застраховаться от подобных ситуаций в будущем.
В первую очередь нужно восстановить доступ к своему аккаунту.
Если кто-то вошёл, сессию, как отмечает эксперт, нужно сразу прекратить.
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«Если речь идёт о взломе, это означает, что кто-то получил права доступа к вашему аккаунту и просто параллельно с вами имеет доступ или же вовсе «увёл» его. Современные мессенджеры, если у вас будет одновременно открыта сессия с другого устройства или кто-то пытается войти, об этом вас обязательно известят», – пояснил он Общественной Службе Новостей.
Если кто-то вошёл, сессию, как отмечает эксперт, нужно сразу прекратить.
«В таком случае злоумышленник потеряет одновременную связь с вашим аккаунтом. Также нужно немедленно поменять пароль и, если у вас нет двухфакторной аутентификации, она обязательно должна присутствовать. В конечном счете это повышает безопасность», — сказал он.Сложнее ситуация, когда аккаунт увели «с концами». Злоумышленник уже получил доступ к нему, и пользователю невозможно зайти.
«Если у вас не сохранилось доступа ни с какого устройства, вас просто выбросит со всех ваших сессий, и нужно обращаться к администрации мессенджера. Только вам придётся доказать, что вы это вы, а не злоумышленник, который пытается обмануть службу поддержки», – пояснил Парфентьев.Среди таких способов, по его словам, – высылка фотографии с паспортом.
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Лора Луганская