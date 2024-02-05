В России запретят популяризацию VPN-сервисов

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В Российской Федерации с 1 марта запретят популяризацию VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.
Согласно сообщению ведомства, средства обхода блокировок на территории страны запрещены с февраля 2020 года, в соответствии с законодательством. VPN-сервисы также входят в эту категорию, если они не ограничивают доступ к запрещенным ресурсам. С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет, который ограничивает доступ к материалам, популяризирующим такие средства обхода блокировок.
Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что в РФ будут блокировать VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определила как потенциальную угрозу для безопасности интернета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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