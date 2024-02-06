В Кремле прокомментировали слухи о запрете VPN-сервисов в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался на тему запрета VPN-сервисов. Представитель Кремля заявил, что сейчас не принимается и не обсуждается никаких решений по полному запрету VPN-сервисов на территории РФ. Об этом пишет ТАСС.