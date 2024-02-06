В Кремле прокомментировали слухи о запрете VPN-сервисов в России

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался на тему запрета VPN-сервисов. Представитель Кремля заявил, что сейчас не принимается и не обсуждается никаких решений по полному запрету VPN-сервисов на территории РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», — отметил Песков.Напомним, с 1 марта в России запретят популяризацию VPN-сервисов.
Ранее Песков заявил, что Евросоюз лепит из России образ врага для оправдания проблем в Европе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак