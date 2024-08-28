Россиянам раскрыли новую схему мошенничеств на фоне ареста Дурова

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил о новом виде мошенничества в Telegram на фоне ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.
По его словам, преступники могут действовать под видом техподдержки Telegram и требовать доступ к данным для резервных копий во избежание удаления аккаунта.
До этого сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего топ-менеджера «Открытие холдинга» Михаила Назарычева по делу о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать легенду об установке или замене бытовых счетчиков, чтобы взламывать аккаунты на Госуслугах.
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«В сети уже появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс. Этот метод основан на социальной инженерии и играет на страхе пользователя потерять свой аккаунт. Мошенники манипулируют эмоциями жертвы, заставляя её действовать импульсивно. Важно: Telegram никогда не рассылает уведомления о заявках на удаление аккаунта», — пояснил в беседе с RT Шутов.
До этого сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего топ-менеджера «Открытие холдинга» Михаила Назарычева по делу о мошенничестве.
«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента их экстрадиции на территорию РФ, либо с момента их задержания на территории России. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ («Мошенничество»). Назарычев и Беляев объявлены в международный розыск», – приводит АГН «Москва» сообщение суда.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать легенду об установке или замене бытовых счетчиков, чтобы взламывать аккаунты на Госуслугах.
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Мелисса Тимофеева