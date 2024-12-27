IT-эксперт оценил возможность полной блокировки WhatsApp*

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Полная блокировка мессенджера WhatsApp* в России маловероятна из-за большой популярности приложения в стране. Об этом заявил эксперт в сфере IT безопасности Георгий Климов. По его мнению, диалог между мессенджером и РКН все-таки состоится.
«Убежден, что диалог между WhatsApp* и Роскомнадзором все-таки состоится. Сценарий, что в России произойдет полная блокировка мессенджера, мне кажется маловероятной. Это связано с тем, что WhatsApp* сильно популярен в стране. Скорее всего, владелец приложения отделается крупными штрафами», — пояснил специалист в беседе с RuNews24.ru.Климов также отметил, что в России уже давно разрабатывают отечественные мессенджеры, к примеру, Сферум. Поэтому, добавил он, россияне точно не останутся без онлайн-платформы для общения.
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