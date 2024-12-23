Депутат Боярский: сообщения о возможной блокировке WhatsApp в РФ — слухи

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в РФ слухами, передало агентство ТАСС.
«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет, кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — обратил внимание глава комитета Госдумы по информационной политике.
До этого депутат Андрей Свинцов в интервью «Парламентской газете» сказал, что вероятность блокировки мессенджера в Российской Федерации достаточно высока. Если WhatsApp будет соблюдать законодательство России, то он не будет заблокирован, добавил он.
Заявление депутата прозвучало на фоне включения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Нововведение обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранителям.
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Ольга Енгалычева