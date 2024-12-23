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Депутат Боярский: сообщения о возможной блокировке WhatsApp в РФ — слухи

Фото: iStock/ Claudia Nass

Фото: iStock/ Claudia Nass

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в РФ слухами, передало агентство ТАСС.
«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет, кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — обратил внимание глава комитета Госдумы по информационной политике.

До этого депутат Андрей Свинцов в интервью «Парламентской газете» сказал, что вероятность блокировки мессенджера в Российской Федерации достаточно высока. Если WhatsApp будет соблюдать законодательство России, то он не будет заблокирован, добавил он.



Заявление депутата прозвучало на фоне включения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Нововведение обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранителям.

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#данные
#депутат
#мессенджеры
#россия
Армия Польши закупила 96 самоходных гаубиц Krab за 4,25 млрд долларов
23 декабря 2024, 21:17

Фото: gov.pl

Армия Польши получит 96 самоходных гаубиц KRAB отечественного производства. О заключении контракта на сумму больше 4 миллиардов долларов заявило Министерство национальной обороны Польши.
«17 миллиардов злотых [4,25 миллиарда долларов] — это сумма, на которую подписаны сегодня соглашения о поставках техники для Войска Польского», — обратило внимание Министерство национальной обороны Польши.

Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что заключение соглашения — это «исторический момент». Он полагает, что приобретённая техника будет хорошим «подарком Войску Польскому от польской оружейной промышленности».

Ранее Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона готова сбивать российские ракеты над своей территорией в случае их угрозы для государства или для других стран-участниц альянса НАТО. Он добавил, что ракеты РФ еще не угрожали объектам на польской территории.

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#соглашения
#техника
#польша
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Саудовская Аравия взяла паузу в процессе присоединения к БРИКС
23 декабря 2024, 20:18

Фото: iStock/Diy13

Саудовская Аравия в 2024 году принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС, однако пока внутригосударственные процедуры по присоединению страны к объединению не завершены, поэтому от принятия совместных документов Эр-Рияд воздерживается. Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что новые участники – Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия – активно включились в работу. Они поддерживали все инициативы и проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам представительства.

Саудовская Аравия также принимала участие во многих мероприятиях БРИКС, однако от совместного принятия решений воздерживалась. Власти страны пока взяли паузу в вопросе присоединения к организации.

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#брикс
#саудовская аравия
#политика
#страны
#египет
#иран
#оаэ
#россия
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В Госдуме заявили об угрозе для Приднестровья
Депутат Белик: Молдавия использует газовый кризис для поглощения Приднестровья
23 декабря 2024, 20:10

Фото: iStock/rarrarorro

Молдавия специально спровоцировала газовый кризис, чтобы использовать его для поглощения Приднестровья. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, Россия может принять соответствующие меры, чтобы помочь своим гражданам в регионе, так как Кишинев давит на них по указке НАТО.
«Вместо помощи Приднестровью в этой ситуации молдавские власти еще сильнее усугубляют ее. Газовый кризис – это намеренно спровоцированная Кишиневом ситуация и предлог для манипуляций для того, чтобы Молдова фактически поглотила Приднестровье, а рядом с Россией возник очередной очаг напряженности. Кишинев намерен использовать Приднестровье как разменную монету», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время стало известно о давлении на русскоязычных граждан в другой бывшей советской республике. Как рассказал временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин в разговоре с «Известиями», Рига продолжает зачистку страны от русского языка, искореняя его в общественных пространствах, банковской сфере и порой даже в неформальном общении.
«Мы видим, что зачистка, если так можно выразиться, публичного пространства от русского языка продолжается. В апреле законодательно закреплено решение о постепенном отказе от его преподавания в школах в качестве второго иностранного», — отметил дипломат.
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#молдова
#страны
#кризис
#дипломат
#приднестровье
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Стало известно, почему Трамп хочет вывести США из ВОЗ
Юрист Саверский: Трамп подозревает, что ВОЗ работает на Китай
23 декабря 2024, 20:05

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вывести свою страну из членов ВОЗ, потому что подозревает организацию в работе на Китай. Таким предположением поделился президент Лиги защитников пациентов юрист Александр Саверский. При этом, по его мнению, покинуть ВОЗ с юридической точки зрения нельзя, она не предусматривает процедуры выхода.
«Думаю, что истинной причиной этого решения является подозрение в том, что руководство ВОЗ работает на Китай. И это подозрение высказывалось неоднократно. Если мы посмотрим на то, что произошло во время пандемии, то совершенно четко можем проследить взаимосвязь действий Китая и решений Всемирной организации здравоохранения. Поэтому у американцев есть тут все основания обижаться и подозревать влияние Пекина», — пояснил Саверский в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог-американист Константин Блохин прокомментировал слухи, что миллиардер Илон Маск якобы в будущем будет выполнять обязанности Трампа. В разговоре с RT эксперт отметил, что основная цель распространения подобной информации — дискредитация Трампа.
«На самом деле задача Маска одна — чтобы ему не мешали, не ограничивали в реализации собственных амбиций. Потому что при Байдене на него давили. Поэтому никакой ему пост не нужен. Ему просто нужно, чтобы не ставили палки в колеса», — поделился Блохин.
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В Кремле назвали страны, которые станут партнёрами БРИКС с 1 января 2025 года
Ушаков: С 1 января 2025 года партнёрами БРИКС станут девять стран
23 декабря 2024, 19:59

Юрий Ушаков (Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко)

С 1 января следующего года странами-партнёрами БРИКС станут девять государств. Это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.
Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что накануне саммита БРИКС в Казани поступило 35 заявок на подключение к деятельности объединения в том или ном качестве. Некоторые государства хотели сразу стать полноценными членами организации, другие планировали участвовать лишь в отдельных мероприятиях либо присутствовать на оных в качестве наблюдателей, пояснил представитель Кремля.

По словам Ушакова, одним из важных итогов форума в Казани стало учреждение статуса страны-партнёра БРИКС. По результатам консультаций соответствующие предложения были направлены 13 странам. Вышеперечисленные государства уже прислал подтверждения и с 1 января обретут статус стран-партнёров БРИКС. Ещё от четырёх государств ожидаются подтверждения, заключил помощник президента РФ.

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#страны
#рф
#брикс
#саммит
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Ушаков высказался о возможном визите Шольца в Россию
Ушаков: Путин и Шольц не обсуждали визит канцлера в Россию
23 декабря 2024, 19:44

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не поднимали вопрос об организации визита немецкого политика в Москву в ходе телефонного разговора. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с РИА Новости.
Ушаков подчеркнул, что комментариев по поводу беседы Путина и Шольца было много. При этом вопрос визита канцлера ФРГ в Москву в ходе разговора не поднимался.

15 ноября Путин и Шольц впервые за почти два года провели телефонный разговор. В правительстве Германии отметили, что во время беседы канцлер призвал российского президента к переговорам с Украиной для достижения справедливого и долгосрочного мира.

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#германия
#политика
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Гуцул: Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии
23 декабря 2024, 19:29

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Гагаузия не хочет признавать Майю Санду президентом Молдавии. Об этом объявила глава региона Евгения Гуцул, передало агентство РИА Новости.
«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации», — обратила внимание Евгения Гуцул.

Глава Гагаузской автономии подчеркнула, что на выборах бы одержал победу достойный кандидат, если бы не фальсификация результатов. Евгения Гуцул обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и в том, что они отказываются от сотрудничества. Лидер Гагаузии уточнила, что подобные действия Молдавии ухудшают отношения с гагаузской стороной.

Ранее сообщалось, что аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в Приднестровье.

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#президент
#власть
#молдавия
#гагаузия
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В Гренландии ответили на слова Трампа о приобретении острова
Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
23 декабря 2024, 19:15

Фото: iStock/murat4art

Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Об этом заявил премьер-министр островного государства Муте Эгеде, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом.
Гренландия не продаётся. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу, заявил Эгеде в беседе с агентством Reuters.

Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для Штатов владеть Гренландией. Так избранный президент прокомментировал своё решение назначить нового посла Вашингтона в Дании, бывшего посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

До 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она и сейчас остаётся частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политики.

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#дональд трамп
#сша
#президент
#контроль
#остров
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Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, въехавшего в людей перед школой
23 декабря 2024, 18:55

Фото: iStock/grinvalds

Суд в Китае приговорил мужчину по имени Хуан Вэнь к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за наезд на людей перед входом в начальную школу «Юнъань» в провинции Хунань. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 19 ноября, когда автомобиль Хуана врезался в группу людей, включая 18 школьников, в результате чего 30 человек получили легкие травмы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина совершил данное преступление из-за финансовых проблем и семейных конфликтов. После наезда он попытался атаковать прохожих с оружием, но был остановлен свидетелями. Суд отметил, что действия Хуана серьезно угрожали общественной безопасности и нарушили порядок, что и стало основанием для строгого наказания.

«Суд приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.

Ранее в Санкт-Петербурге обвиняемого в поджоге военкомата отправили в СИЗО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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