IT-эксперт Полунин рассказал россиянам о способах защиты от заминированных гаджетов

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В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров, унесшие жизни более трёх десятков человек. Руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин перечислил способы защиты от заминированных гаджетов.
Его слова приводит РИА Новости.
По словам эксперта, предварительные сведения указывают на то, что взрывы произошли из-за большого количества сообщений на арабском языке, которые одновременно были отправлены на пейджеры. Взрывной механизм активировался, когда люди брали устройства в руки.
В Израиле после этого случая заявили, что потенциально все современные гаджеты могут быть уязвимы. Однако Полунин поспешил успокоить общественность, отметив, что для обычных людей риск отстаётся низким за счёт многоуровневых мер безопасности в местах массового скопления людей.
IT-аналитик отметил, что системы искусственного интеллекта постоянно анализируют поведение пассажиров, поэтому могут оперативно оповестить правоохранительные органы о подозрительных действиях.
Однако часть специалистов всё-таки обеспокоена новым типом взрывчатого вещества, который использовался в Ливане. Они могут оставаться незамеченными для существующих методов обнаружения.
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По словам эксперта, предварительные сведения указывают на то, что взрывы произошли из-за большого количества сообщений на арабском языке, которые одновременно были отправлены на пейджеры. Взрывной механизм активировался, когда люди брали устройства в руки.
В Израиле после этого случая заявили, что потенциально все современные гаджеты могут быть уязвимы. Однако Полунин поспешил успокоить общественность, отметив, что для обычных людей риск отстаётся низким за счёт многоуровневых мер безопасности в местах массового скопления людей.
IT-аналитик отметил, что системы искусственного интеллекта постоянно анализируют поведение пассажиров, поэтому могут оперативно оповестить правоохранительные органы о подозрительных действиях.
Однако часть специалистов всё-таки обеспокоена новым типом взрывчатого вещества, который использовался в Ливане. Они могут оставаться незамеченными для существующих методов обнаружения.
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Анастасия Чинкова