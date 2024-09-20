В Британии испугались, что Путин «взорвет миллионы iPhone»

Фото: сайт Кремля
Британское издание Daily Mail опубликовало материал, в котором директор Института исследований кризисов в Оксфорде Марк Алмонд выразил опасения о потенциальной угрозе, исходящей от российских и китайских властей.
Алмонд предположил, что президент России Владимир Путин или лидер Китая Си Цзиньпин могут разработать технологию, которая способна заставить миллионы iPhone по всему миру сгореть в карманах их владельцев.
Эксперт сравнил недавнюю операцию Израиля по подрыву пейджеров в Ливане с возможным сценарием кибервойны будущего. Он отметил, что массовый вывод из строя устройств связи членов движения «Хезболла» стал своего рода «Перл-Харбором XXI века». Алмонд подчеркнул, что мировая история не знает примеров, когда какая-либо страна длительное время монопольно владела новой военной технологией.
Недавно в Ливане произошли взрывы пейджеров, принадлежавших членам «Хезболлы», в результате чего пострадали более двух тысяч человек, включая посла Ирана. Генсек движения Хасан Насралла назвал это терактом и предупредил о последствиях для Израиля.
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Эксперт сравнил недавнюю операцию Израиля по подрыву пейджеров в Ливане с возможным сценарием кибервойны будущего. Он отметил, что массовый вывод из строя устройств связи членов движения «Хезболла» стал своего рода «Перл-Харбором XXI века». Алмонд подчеркнул, что мировая история не знает примеров, когда какая-либо страна длительное время монопольно владела новой военной технологией.
Недавно в Ливане произошли взрывы пейджеров, принадлежавших членам «Хезболлы», в результате чего пострадали более двух тысяч человек, включая посла Ирана. Генсек движения Хасан Насралла назвал это терактом и предупредил о последствиях для Израиля.
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Елена Перлова