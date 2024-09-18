В России в продаже нашли подобные взорвавшимся в Ливане устройства

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Японские рации, взорвавшиеся в нескольких регионах Ливана, найдены в продаже на российских интернет-сервисах для размещения объявлений. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что на нескольких популярных сервисах были обнаружены продающиеся рации модели v82 японской фирмы ICOM. Точно такие же рации сейчас взрываются в Ливане. За такое устройство продавцы требуют до 10 тысяч рублей.
По предварительной версии, взорвавшиеся рации также были начинены взрывчатым веществом также, как и ранее сдетонировавшие пейджеры членов шиитского движения «Хезболлах».
По последним данным, в результате взрывов в Ливане погибли 14 человек. От детонации раций пострадали 450 граждан. Взрывы по стране продолжаются. Сообщается о детонации бытовой техники, автомобилей и мопедов.
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По предварительной версии, взорвавшиеся рации также были начинены взрывчатым веществом также, как и ранее сдетонировавшие пейджеры членов шиитского движения «Хезболлах».
По последним данным, в результате взрывов в Ливане погибли 14 человек. От детонации раций пострадали 450 граждан. Взрывы по стране продолжаются. Сообщается о детонации бытовой техники, автомобилей и мопедов.
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Анастасия Чинкова