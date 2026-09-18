Рынок подержанных автомобилей в России продолжил снижение в августе

18 сентября 2026, 08:55

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Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов связал спад на вторичном авторынке с проблемами на топливном рынке и дефицитом востребованных европейских машин.