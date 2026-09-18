Рынок подержанных автомобилей в России продолжил снижение в августе
Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов связал спад на вторичном авторынке с проблемами на топливном рынке и дефицитом востребованных европейских машин.
В беседе с «Коммерсантом» он отметил, что два месяца отрицательной динамики уже не выглядят кратковременным отклонением. По оценке эксперта, часть покупателей ориентируется на европейские марки, однако таких автомобилей на рынке становится меньше. Китайские бренды для этой аудитории пока не представляют интереса.
В августе россияне приобрели 518,2 тысячи легковых машин с пробегом, подсчитали в «Автостате». Показатель сократился на 8,4% относительно августа прошлого года и на 5,6% по сравнению с июлем.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» допускают, что спрос пришёл к обычному для конца лета уровню. При этом участники рынка фиксируют ослабление активности покупателей.
Самой популярной маркой на вторичном рынке осталась Lada. Продажи автомобилей бренда упали на 17,7%, до 113,3 тысячи единиц. Toyota сохранила вторую позицию: её результат составил 56,8 тысячи машин, что на 0,2% ниже прошлогоднего уровня. Третье место заняла Kia с 30,5 тысячи автомобилей — минус 8,5%.
Из десяти наиболее востребованных марок положительную динамику показали лишь Volkswagen и Honda. Интерес к китайским автомобилям, напротив, постепенно растёт вслед за расширением их парка в стране.
По расчётам «Газпромлизинга», в августе на вторичном рынке продали 36,4 тысячи машин китайских марок. По совокупному объёму они заняли пятую строчку.
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