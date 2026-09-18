Достижения.рф

Дистанционное голосование в регионах выбрали более миллиона россиян

Фото: Мособлизбирком

Свыше 1 млн избирателей отдали голоса через систему дистанционного электронного голосования на кампаниях разного уровня в 32 регионах России. Такие сведения публикует федеральный портал ДЭГ.



В стране стартовали выборы депутатов Государственной думы. Гражданам предстоит определить состав нижней палаты парламента из 450 человек: 225 мандатов распределят по партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах.

Голосование продлится с 18 по 20 сентября. Участки принимают избирателей с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми к процедуре приступили жители Камчатки и Чукотки: там участки открылись в 23:00 по московскому времени в четверг.

Дистанционный формат доступен в 33 субъектах, включая Москву и Московскую область. При этом большинство граждан голосуют традиционным способом — на избирательных участках.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0