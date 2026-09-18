Дистанционное голосование в регионах выбрали более миллиона россиян

18 сентября 2026, 09:05

Фото: Мособлизбирком

Свыше 1 млн избирателей отдали голоса через систему дистанционного электронного голосования на кампаниях разного уровня в 32 регионах России. Такие сведения публикует федеральный портал ДЭГ.