Раскрыта сумма, которую россияне направили в программу долгосрочных сбережений

25 сентября 2026, 07:56

СберНПФ: россияне вложили в долгосрочные сбережения почти 200 млрд рублей

Фото: iStock/marchmeena29

Генеральный директор Ольга Изюмова сообщила, что клиенты СберНПФ направили в программу долгосрочных сбережений 195 млрд рублей за первые восемь месяцев 2026 года. Объем поступлений вырос на 67% по сравнению с январем — августом прошлого года.