Раскрыта сумма, которую россияне направили в программу долгосрочных сбережений
Генеральный директор Ольга Изюмова сообщила, что клиенты СберНПФ направили в программу долгосрочных сбережений 195 млрд рублей за первые восемь месяцев 2026 года. Объем поступлений вырос на 67% по сравнению с январем — августом прошлого года.
В беседе с «Газетой.Ru» представители фонда уточнили, что граждане внесли собственными средствами 107 млрд рублей. Еще 88 млрд рублей россияне планируют перевести из накопительной пенсии. За год объем таких заявок увеличился на 66%.
Перевод пенсионных накоплений в ПДС выбрали 480 тыс. человек. Почти половину заявлений — 47% — оформили участники в возрасте от 46 до 55 лет. На женщин пришлось 64% обращений.
«Спрос на перевод этих денег в программу долгосрочных сбережений продолжает расти, как и сумма заявленных к переводу средств. После перевода человек сможет выбирать срок выплат с учетом правил своего НПФ», — отметила Изюмова.
С начала года россияне оформили в СберНПФ 2,8 млн договоров по программе. Лидером по числу открытых счетов стала Москва вместе с Московской областью — 13%. Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли второе место с долей 5%. Краснодарский край получил 4%, Башкирия и Свердловская область — по 3%.
Программа долгосрочных сбережений дает участникам право на государственное софинансирование и налоговый вычет. В нее можно направить личные деньги и накопительную часть пенсии.
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