Охотники уходят из промысла из-за расходов на добычу медведей
В России становится меньше охотников, готовых добывать медведей, в том числе хищников, представляющих угрозу для людей. Промысел перестал приносить доход из-за высоких затрат на разрешения, поездки и экипировку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Разрешение на отстрел медведя теперь действует один месяц вместо полного сезона. В среднем оно обходится в 18 тысяч рублей. За этот срок охотник, совмещающий промысел с основной работой, успевает выехать в угодья лишь два-четыре раза.
Продать части добытого зверя стало сложнее. В стране почти не осталось специалистов, принимавших мех, лапы и желчь медведей. Раньше такая продажа помогала компенсировать часть расходов.
В ряде регионов после сентябрьского роста числа выходов хищников к людям власти установили вознаграждение в 36 тысяч рублей за добытого медведя. Однако этой суммы, как утверждает Baza, недостаточно: деньги уходят на дорогу, снаряжение и оформление необходимых документов.
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