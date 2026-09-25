Охотники уходят из промысла из-за расходов на добычу медведей

25 сентября 2026, 09:05

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В России становится меньше охотников, готовых добывать медведей, в том числе хищников, представляющих угрозу для людей. Промысел перестал приносить доход из-за высоких затрат на разрешения, поездки и экипировку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.