IT-эксперт прокомментировал предложение лимитировать пребывание в интернете в РФ
Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению, выступил с инициативой введения лимитов на использование интернета в России, ссылаясь на опыт Китая, где подобные ограничения уже применяются.
Однако директор Института развития интернета Герман Клименко в беседе с «Татар-информ» выразил скептицизм по поводу реализации этой идеи, отметив, что государство может лишь рекомендовать нормы экранного времени для детей, но вводить жесткие ограничения нецелесообразно.
Он добавил, что китайский опыт не универсален – там подобные меры действуют лишь в отдельных регионах, а не на общегосударственном уровне. Кроме того, интернет сегодня – неотъемлемая часть образования. Дети могут играть, но также учиться, читать учебники и выполнять задания. Контроль за временем в сети – скорее задача родителей, чем законодателей.
По его мнению, любые ограничения должны носить рекомендательный характер, поскольку тотальный контроль технически сложен и может негативно сказаться на образовательном процессе.
Читайте также: