IT-эксперт прокомментировал предложение лимитировать пребывание в интернете в РФ

01 августа 2025, 17:24

IT-эксперт Клименко: лимитировать пребывание в интернете не стоит

Фото: iStock/Thx4Stock

Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению, выступил с инициативой введения лимитов на использование интернета в России, ссылаясь на опыт Китая, где подобные ограничения уже применяются.