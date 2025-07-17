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Вассерман поддержал возвращение к советской системе образования

Анатолий Вассерман ( РИА Новости / Владимир Астапкович )

Журналист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман поддержал идею возвращения к советской системе образования, отметив ее нацеленность на формирование у школьников целостной картины мира.



По его мнению, современная система во всем мире, напротив, направлена на разрушение этой картины. Ранее, как сообщал «Татар-информ», Сергей Степашин также предложил задуматься о возврате к традиционной советско-русской системе обучения.

Вассерман считает, что необходимо учить людей сомневаться в информации и проверять ее, поскольку современное образование этому не способствует.

Виктория Иванченко

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