Вассерман поддержал возвращение к советской системе образования
Журналист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман поддержал идею возвращения к советской системе образования, отметив ее нацеленность на формирование у школьников целостной картины мира.
По его мнению, современная система во всем мире, напротив, направлена на разрушение этой картины. Ранее, как сообщал «Татар-информ», Сергей Степашин также предложил задуматься о возврате к традиционной советско-русской системе обучения.
Вассерман считает, что необходимо учить людей сомневаться в информации и проверять ее, поскольку современное образование этому не способствует.
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