Депутат Антропенко призвал не допускать мигрантов без прививок к работе в такси

01 августа 2025, 03:48

Депутат Госдумы предложил проверять вакцинацию таксистов-мигрантов

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Член комитета Госдумы по промышленности Игорь Антропенко («Единая Россия») заявил, что мигранты без прививок от опасных инфекций не должны работать в такси, поддержав запрет Петербурга на найм иностранцев в таксопарках до конца 2025 года.





Парламентарий предложил регионам, не готовым к полному запрету, как минимум требовать от иностранных водителей наличия вакцин от кори, дифтерии и гепатита А, сообщает ТАСС. Из заявления ​Игоря Антропенко следует:





«Поддерживаю такое решение и считаю, что другим регионам стоило бы последовать примеру северной столицы. Если же регионы не готовы пойти на такой шаг, то как минимум им стоит обратить внимание на здоровье принимаемых на работу иностранцев и не допускать к пассажирам мигрантов, у которых нет прививок от кори, дифтерии, гепатита А и других опасных заболеваний».