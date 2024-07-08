IT-эксперт Сычев заявил о спросе на IT-специалистов в банковском секторе

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IT-эксперт Александр Сычев заявил, что сегодня IT-специалисты требуются во многие сферы экономики в связи с развитием технологий, в том числе и в банковскую отрасль.
«Особенно высокий спрос на IT-специалистов наблюдается в банковском, страховом и государственном секторах. Также заметен постепенный рост в ретейле и сфере производства, которые активно инвестируют в цифровизацию», — уточнил в беседе с Газета.ру Сычев.
Он добавил, что при этом работодатель выбырает кандидата, ориентируясь не столько на его специализацию и теоретические знания, а именно на склад ума.
Ранее сообщалось, что эксперты «Авито Работы» провели исследование и выяснили сферу, представители которой высоко оценивают свою работоспособность.
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Мелисса Тимофеева