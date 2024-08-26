IT-эксперт Власов раскрыл, как уберечься от нового вида мошенничества

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Эксперт в области безопасности Александр Власов заявил, что уберечься от нового вида мошенничеств, связанного со школьными чатами, помогут звонки людям, которые просят перевести средства на что-либо в мессенджерах.
«Если в чате директор школы, классный руководитель или кто-то ещё попросил денег, не поленитесь, позвоните и спросите, действительно ли это его просьба. Звоните по обычной сотовой связи. Но с городского на городской ещё лучше. Там точно нет никаких доступов к аккаунтам. Директору школы вы всегда можете на городской позвонить в его приёмную», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Власов.
А председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-глава правления Института развития интернета Герман Клименко предложил использовать искусственный интеллект в борьбе с телефонными мошенниками.
«Это действительно работает, ведь искусственный интеллект четко работает и определяет то, о чём мы говорим. Можно запустить прослушку и если возникают попытки мошенничества, он будет блокировать телефон», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.Ранее директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Игорь Сергиенко рассказывал, что мошенники создали новую схема обмана людей, пострадавших от недобросовестных «инвесторов».
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