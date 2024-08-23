Раскрыта новая схема мошенничеств, направленная на пострадавших от «инвесторов»

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Директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Игорь Сергиенко рассказал, что мошенники создали новую схема обмана людей, пострадавших от недобросовестных «инвесторов».
«На этих сайтах можно оставить заявку на возврат похищенных денежных средств, после чего с жертвой свяжется мошенник и под видом юриста или самого настоящего инвестиционного консультанта вытянет из жертвы имеющиеся денежные средства», — прокомментировал в беседе с RT Сергиенко.Для того, чтобы не попасться на удочку мошенникам, специалист рекомендовал повышать финансовую грамотность, проверять контрагентов, работать только с проверенными брокерами и инвестиционными организациями.
До этого сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который украл телефон у пассажира столичного метро, когда тот задремал на лавочке на станции «Мневники».
«На станции «Мневники» 44-летний гость столицы похитил у уснувшего пассажира телефон. Преступление попало в объектив видеокамеры наблюдения столичного метро, поэтому личность злоумышленника установить не составило труда. Украденный телефон стоимостью 5 тыс. руб. он планировал продать и на момент задержания уже вытащил из него SIM-карту», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы прокуратуры Москвы.
Ранее в Москве 79-летняя местная жительница переводила мошенникам более 30,4 млн рублей.
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Мелисса Тимофеева