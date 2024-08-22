В Москве под угрозой убийства пенсионерка отдала мошенникам 30 миллионов рублей

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В Москве 79-летняя местная жительница перевела мошенникам более 30,4 миллиона рублей. Аферисты угрожали расправой ей и её близким.
Как сообщили изданию «Лента.ру», злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении четырёх месяцев. Всё это время они её запугивали, угрожали причинить вред её близким, если она обратится в правоохранительные органы. Испугавшись угроз, растерявшаяся пенсионерка сняла деньги не только со своего счёта, но и со счёта, принадлежащего её сестре-инвалиду, которым она могла распоряжаться по доверенности.
Сначала она передала курьерам мошенников 5,8 миллиона рублей, но звонки с угрозами не прекратились. Под давлением аферистов она подписала с ними договор пожизненной ренты с передачей прав собственности на квартиры, принадлежащие ей и сестре. Общий ущерб составил 30,4 миллиона рублей.
Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранители. Дело находится на контроле Бабушкинской районной прокуратуры.
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Сначала она передала курьерам мошенников 5,8 миллиона рублей, но звонки с угрозами не прекратились. Под давлением аферистов она подписала с ними договор пожизненной ренты с передачей прав собственности на квартиры, принадлежащие ей и сестре. Общий ущерб составил 30,4 миллиона рублей.
Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранители. Дело находится на контроле Бабушкинской районной прокуратуры.
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Александр Бойцов