Юрист Соловьев сообщил об опасности звонков с номера 900

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Мошенники научились подделывать звонки с номеров 900, которые активно используются мессенджерами. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил российский заслуженный юрист в отставке Иван Соловьев.
По его словам, набранный мошенниками номер невозможно отличить от оригинального. Сначала жертве проигрывают роботизированный голос, который говорит, что банк прекратил свою деятельность, а затем обещает, что его заменит сотрудник.
Затем «сотрудник» убеждает жертву переустановить приложение, чтобы она не смогла войти в свой аккаунт. Это связано с тем, что в таких случаях клиент может потерять свои сбережения.
Если жертва соглашается, «сотрудник банка» отправляет ей вредоносную ссылку. После переустановки приложения и ввода необходимых данных клиент теряет доступ к своему счету и деньгам.
Ранее россиян предупреждали о мошенничестве с использованием мессенджера Telegram. Тогда говорилось, что злоумышленник использовал для своих махинаций платную подписку Telegram Premium.
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Затем «сотрудник» убеждает жертву переустановить приложение, чтобы она не смогла войти в свой аккаунт. Это связано с тем, что в таких случаях клиент может потерять свои сбережения.
Если жертва соглашается, «сотрудник банка» отправляет ей вредоносную ссылку. После переустановки приложения и ввода необходимых данных клиент теряет доступ к своему счету и деньгам.
Ранее россиян предупреждали о мошенничестве с использованием мессенджера Telegram. Тогда говорилось, что злоумышленник использовал для своих махинаций платную подписку Telegram Premium.
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Александр Климов